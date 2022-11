Musa nakon prvijenca u LP: 'Predivan je osjećaj. Pokazali smo kvalitetu u teškoj grupi'

U nevjerojatnom raspletu grupe H Lige prvaka Benfica je osigurala plasman u osminu finala s prvog mjesta zahvaljujući 6-1 pobjedi protiv Maccabi Haife, odnosno većem broju postignutih golova u gostima od PSG-a. A veliku pobjedu poveo je upravo hrvatski napadač Petar Musa, koji je zabio prvijenac u najelitnijem nogometnom natjecanju.

- Nevjerojatan je osjećaj zabiti u Ligi prvaka. Presretan sam što sam pomogao momčadi da pobijedi i zauzme prvo mjesto u tako teškoj grupi. Pokazali smo kvalitetu, odličan nogomet i zasluženo smo osvojili grupu - kazao je nakon utakmice bivši napadač Zagreba.

Foto: RONEN ZVULUN

Musa je u 59. minuti zabio za 2-1 i, ispostavilo se, tek početak nevjerojatnog niza Portugalaca koji su posljednjih 30-ak minuta utrpali Izraelcima čak pet golova.

Pogledajte gol Muse protiv Maccabi Haife

- Zaslužili smo završiti prvi u skupini jer smo igrali odlično tijekom čitave grupne faze. Sada idemo utakmicu po utakmicu, što dalje možemo - zaključio je Musa.

Foto: RONEN ZVULUN

Musa nije standardni prvotimac Benfice, ali Roger Schmidt mu daje priliku kad god to može jer Musi je konkurencija domaća uzdanica Goncalo Ramos pokraj kojeg se nije baš lako izboriti za minutažu. Bio je to četvrti ovosezonski gol Muse u 14 nastupu, no samo je u dva krenuo kao starter.

Najčitaniji članci