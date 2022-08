Eduardo došao u Zagreb sa sinom koji igra za Flamengo! 'Zašto mi je Kovač to napravio?'

U Zagrebu je počeo Memorijal Mladena Ramljaka, jaki međunarodni turnir za juniore. Dinamo je u prvom susretu remizirao 1-1 s bečkim Rapidom, zaigrao je i Marko Brkljača, a u drugom susretu skupine Real Madrid pobijedio je Ludogorec 3-1. U skupini B Udinese je svladao Odense 2-1, a Flamengo istim rezultatom Makabi iz Tel Aviva.

I baš u tom susretu na maksimirskim tribinama se našlo ugledno društvo. Eduardo da Silva u društvu Etta, a obojica bivših dinamovaca imaju sinove koji su, kažu, veliki talenti.

- Sin mi igra za Flamengo i svi kažu da je talentiran. Matheus ima 11 godina i možda jednog dana zaigra za Hrvatsku, tko zna - rekao je prije nekoliko dana za Slobodnu Dalmaciju.

Otkrio je tada i da postaje počasni konzul Hrvatske u Brazilu te čime se bavi.

- Posvetio sam se radu u agenciji da pomognem mladim igračima u prijelazu iz juniora u seniore, većinom mladiće od 17 godina da ih preporučim i već sam to uradio, otišli su po Portugalu, Poljskoj, Ukrajini. Na žalost u Ukrajini je sad rat.

Svi se sjećamo kako mu je Martin Taylor slomio nogu.

- A to se dogodi, ne gledam na to kao nešto strašno. Loše je jedino što su me nakon loma mnogi tretirali i gledali kao robu s greškom, kao da sam karamboliran, polovni auto. Prije su mi gledali vrline, a nakon loma noge samo mane. A dao sam više golova nakon ozljede...

No, posebno ga peče Svjetsko prvenstvo 2014., u njegovom Brazilu, utakmica Brazil - Hrvatska.

- Ah, dan-danas me to peče. Neke stvari mi nikad neće biti jasne. Niko Kovač nije imao neke argumente da me ne stavi u igru. On je to tako odredio, kao da je Nijemac... Tako je gledao... Nitko nije bio motiviraniji od mene i silno sam se pripremao, trudio da budem spreman i zdrav. U redu, nisam bio u prvom sastavu, to je trenerova odluka. Ide prva zamjena (Brozović umjesto Kovačića od 61., op. a.), mene nema. Ide druga zamjena (Rebić umjesto Jelavića od 78., op. a.), opet me nema. Trebali smo izjednačiti, ima logike da se napad pojača, ali treću zamjenu trener nije ni obavio! Ma da je barem golmana mijenjao, ništa ne bih rekao. Nego, treća zamjena nije ni izvršena! Do danas mi je ostalo nejasno. Niti riječ da mi je Kovač objasnio, nikad i nikako. Niko mi nikad nije objasnio zašto je to napravio. Nisam to zaboravio...

Kakav vam je odnos sa Zdravkom Mamićem?

- Nema odnosa. Nema od 2007...

Gledate li HNL?

- Kad god mogu pogledam, na streamu derbi Dinamo - Hajduk obavezno - rekao je Eduardo za Slobodnu.

