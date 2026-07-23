Egipatski fotograf SP zabilježio kamerom starom 96 godina. Ovako izgleda dvoboj Hrvatske

Egipatski fotograf Fareed Kotb privukao je veliku pozornost na Svjetskom prvenstvu. Egipćanin je umjesto moderne fotografske opreme, Mundijal fotografirao kroz objektive aparata starog gotovo sto godina. Točnije, riječ je o modelu Zeiss Ikon 250/11 iz 1930. godine kada je i igrano prvo Svjetsko prvenstvo u Urugvaju.

Kotb inače radi kao fotograf za Afričku nogometnu konfederaciju, a ideja je nastala povodom projekta kojeg je nazvao 'Project 1930'. Želio je povezati početke nogometnog natjecanja s njegovim suvremenim izdanjem i dočarati kako je fotografija izgledala prije nego što se toliko razvila i modernizirala. Kotb je godinu dana tražio profesionalni fotoaparat proizveden upravo 1930. godine, a savršeni model pronašao je na jednoj tržnici u Kairu.

Egyptian photojournalist Fareed Kotb brought 96-year-old Zeiss Ikon folding camera to 2026 FIFA World Cup, using slow analog techniques to connect tournament’s first edition in 1930 with its latest staging pic.twitter.com/6FpgBO40Hd — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) July 21, 2026

Nije sve teklo glatko, morao se naučiti koristiti fotoaparat i prilagoditi njegov izvorni sustav staklenih ploča radu s fotografskim filmom.

Film je sporiji, ali nosi poseban osjećaj - objasnio je u jednom razgovoru, uz objašnjenje kako je svima bilo neobično vidjeti ga sa starom kamerom u ruci uz teren.

Egipćaninu je za fotografiranje jedne fotografije potrebna skoro jedna minuta dok bi moderni fotoaparati taj posao odradili u sekundi. Međutim, tu leži šarm fotografija s Mudijala koje su stvorene filmom. Za snimanje se unaprijed pripremio, fotografirao bi samo jedan dio terena i čekao akciju pred golom.

El fotógrafo Fareed Kotb está cubriendo la Copa del Mundo 2026 en Norteamérica, con una cámara del mismo año en que se inauguró la historia de los Mundiales, en 1930.



Las fotografías son reveladas a mano y toman un periodo de entre cuatro y cinco días para tener el resultado… pic.twitter.com/XEYeOEhswq — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) July 11, 2026

Kotb je do sada fotografirao na tri Svjetska prvenstva, a na posljednjem koje je završilo prošlog tjedna u Americi, Kanadi i Meksiku bio je na samo dvije utakmice. Jedna od tih utakmica bila je utakmica hrvatske reprezentacije. Egipćanin je bio u Torontu na šesnaestini finala između Hrvatske i Portugala gdje su Portugalci u infarktnoj završnici uzeli pobjedu, a tijekom utakmice slikao je samo deset fotografija. Na utakmici Kolumbije i Švicarske koju su Švicarci prošli nakon penala, fotografirao je čak 40 fotografija.

Nakon povratka u Kairo filmove je razvijao u tamnoj komori, a potom ih skenirao kako bi fotografije mogao predstaviti u digitalnom obliku. Dio snimaka već je objavio na društvenim mrežama, gdje je njegov neobičan pristup izazvao velik interes.

Nažalost, dolazak na finale između Španjolske i Argentine u New Jersey nije mogao realizirati zbog problema s vizom koja mu je odbijena čak četiri puta. Zbog toga je svoj projekt morao ograničiti na dvije utakmice odigrane u Kanadi.

Istražujući serijski broj aparata, Kotb je, kako tvrdi, pronašao podatke koji ga povezuju s fotografiranjem egipatskih sportaša na međunarodnim natjecanjima tijekom 1930-ih godina. Među njima su nastupi Egipta na Svjetskom prvenstvu 1934. i Olimpijskim igrama u Berlinu 1936. godine, iako taj dio povijesti aparata nije neovisno potvrđen.