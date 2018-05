Egipćani tuže Sergija Ramosa i traže odštetu od milijardu eura

U subotu je odigrana finalna utakmice Lige prvaka između Real Madrida i Liverpoola, a osim po rezultatu, ostala je ubilježena i po ranoj ozljedi Mohameda Salaha.

Tu ozljedu Salaha, odnosno nesmotren potez Sergija Ramosa, mnogi su okarakterizirali kao namjeran te su na adresu Španjolca stizale brojne uvrede, a jedan Egipćanin je sada otišao korak dalje i odlučio tužiti Ramosa. On u svojoj tužbi zahtjeva odštetu od milijardu eura.

Naime, već u 26. minuti utakmice su Ramos i Salah bili u jednom duelu nakon kojeg su krenuli padati na travnjak, a u padu je branič Reala uhvatio sjajnog Egipćanina za ruku te mu praktički napravio polugu.

I don't know if this is called WWE or Football. Dirtiest play by Sergio Ramos by making Mo Salah get injured. #UCLfinal #Liverpool #MoSalah pic.twitter.com/COfIwSDjbZ

Salah je nezgodno pao i odmah u tom trenutku su mnogi pretpostavili da je za Salaha ta utakmica završena. Iako je sjajni napadač pokušao nastaviti igru, bol je ipak bila prejaka i on je u 31. minuti napustio teren u suzama.

- Ramos je namjerno ozlijedio Salaha i on mora snositi posljedice zbog toga. Podnio sam žalbu Fifi u kojoj tražim odštetu od milijardu eura zbog psihičke i fizičke boli koju je Ramos nanio Salahu, ali i ostalim Egipćanima - objasnio je Bassem Wahba razlog zbog kojeg je podnio žalbu.

Osim te žalbe, u ponedjeljak ujutro je također pokrenuta peticija da Uefa i Fifa kazne Ramosa, a već sada je peticiju potpisalo preko 300 tisuća ljudi.

- Ramos je namjerno napravio nekakvu vrstu poluge na Salahu zbog čega je došlo do ozljede. Zbog toga je Salah propustio ostatak finala Lige prvaka, a postoji šansa i da neće nastupiti na Svjetskom prvenstvu. Također, Ramos je u nastavku igre glumio faulove što je dovelo do toga da je Mane dobio žuti karton, iako ga uopće nije trebao dobiti - rekao je pokretač peticije te nastavio:

- Ramos je primjer odvratnog igrača i kao takav mora biti kažnjen. Umjesto da igra poštenu utakmicu, on se koristi prgavim trikovima čime krši sva pravila fair playa. Uefa i Fifa moraju početi kažnjavati Ramosa, ali i ostale igrače poput njega.

Kao što smo već naveli u tekstu gore, brojni nogometni ljubitelji smatraju kako je potez Ramosa bio s namjerom da ozlijedi Salah i tako iz igre isključi najveću opasnost po Real, a sada je jedan navijač Redsa to potkrijepio i dokazima.

Naime, prošle godine su se u finalu Lige prvaka susreli Real i Juventus. Madriđani su u toj utakmici slavili s 4-1, a dogodila se jedna gotovo identična situacija kao i u ovogodišnjem finalu.

U 31. minuti utakmice, istoj minuti kada je Salah izašao iz igre, u duelu su bili tadašnji igrač Juventusa Daniel Alves i Sergio Ramos, a branič Reala je pri padu Alvesa uhvatio za ruku gotovo identično kao i Salaha.

Na svu sreću, Alves je prošao bez ozljede te je nastavio s igrom, a Ramos je zaradio žuti karton zbog toga.

Povodom svega se oglasila i europska judo organizacija rekavši kako je takav potez Ramosa zabranjen čak i u njihovom sportu.

Waki-gatame is a dangerous technique. That's why it is not allowed in Judo to use for transition to ne-waza. What do you think about this foul yesterday evening in the #UCLFinal between #RMALIV? pic.twitter.com/mHmADyG7LB