Egoizmann: Ja sam trebao biti najbolji, ne Luka, CR7 i Salah...

Napadač Francuske i Atletico Madrida Antoine Griezmann ponovo je kritizirao Fifu jer se ne nalazi u užem izboru kandidata za nogometaša godine. Za nagradu 'The Best' konkuriraju Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah i Luka Modrić.

- Francuska je svjetski prvak, odradili smo sjajan posao na World Cupu, a to je natjecanje pod Fifinom kapom i netko od francuskih igrača trebao je biti među kandidatima. To smo trebali biti N'Golo Kante, Kylian Mbappe, Raphael Varane ili ja - rekao je Griezmann za španjolski sportski dnevnik AS i dodao kako vjeruje da je na nivou Cristiana Ronalda, Neymara ili Lionela Messija.

- Imam još tri mjeseca tijekom kojih moram naporno raditi da bi osvojio Zlatnu loptu, za koju svakako mislim da ja važnija od Fifine nagrade 'The Best' - dodao je francuski napadač koji je u 2018. godini s Francuskom osvojio naslov svjetskog prvaka, dok je u dresu Atletico Madrida osvojio Europsku ligu te europski Superkup.

