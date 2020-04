'Eh, da je moj Čedo poživio da vidi sina kao trenera Dinama...'

Tuga i ponos miješaju se u glasu Sanje Jovićević. Tuga zbog nedavnog gubitka supruga Čede, a ponos zbog toga što je sin Igor i službeno postao trener Dinama.

- Eh, da je moj Čedo proživio još koji dan, pa da vidi da je Igor i službeno postao trener. Kad je bilo jasno da će zamijeniti Nenada Bjelicu, rekli smo to pokojnom Čedi, a on je kimnuo glavom i podigao palac gore. Bilo je to nekoliko dana prije njegove smrti - kaže nam Sanja Jovićević.

Čedo Jovićević preminuo je nakon teške bolesti 11. travnja. Deset je godina nosio dres zagrebačkog kluba. Novom treneru Dinama otac je usadio ljubav prema plavoj boji. A i majka Sanja obožava klub iz Maksimira.

- U posljednje tri godine nisam propustila niti jednu utakmicu Dinama II u Zagrebu. Baš svaku sam otišla na Hitrec-Kacijan, ponekad se smrzavala i bodrila sina Igora i dečke. Jedva čekam da odem u Maksimir. Čim to bude moguće, dolazim na utakmicu, dati podršku Igoru. Bit ću na svakoj njegovoj domaćoj utakmici - rekla je Sanja i otkrila što je savjetovala Igoru.

- Ponosna sam do neba zbog ovoga, a vjerujte mi i On. Ma cijela naša obitelj. Drugi sin Saša inače živi u Španjolskoj, ugostitelj je, ali od ožujka je u Zagrebu. Nama je Dinamo jako bitan. Igoru sam rekla da se prije svega brine za zdravlje i da uživa u novom poslu. Znam da je pred njim velika odgovornost, ali sam uvjerena kako će biti odličan. Njemu je ovo baš bio san. Živio je za ovaj dan, da bude trener Dinama - ponosno ističe Jovićevićeva majka.

Pokojni Čedo nije gledao Igorove utakmice. Nije mogao jer bi se previše živcirao. Takav je bio oduvijek kad je Igor u pitanju. Ozljeda koljena zaustavila je Igora u napretku.

- Imao je nekoliko operacija u Madridu. Stalno se nešto kompliciralo, problemi su postajali sve veći. Bio je baš veliki pehist što se koljena tiče. Valjda će mu se sad kao treneru vratiti. Zaslužio je da nema pehova kakve je imao kao igrač - kaže Sanja Jovićević, koju smo pitali što Igor najviše voli, koji mamin specijalitet.

- Igorova supruga odlično kuha, divna su obitelj, imaju dva sina, ali Igor uvijek voli i ono što mu mama napravi. Njegovo omiljeno jelo je svinjska vratina i krumpiri, a kolač baklava. Voli i šnenokle. To su njegova omiljena jela i slastice - otkriva Sanja.

Prije je obitelj Jovićević živjela u Velikoj Gorici. Igor je svaki dan išao u Zagreb na trening i školu.

- Prvo trening, a onda škola. U školi mu je znalo zapinjati zbog puno nogometnih obveza, ali je na kraju završio srednju, a zatim i akademiju - završila je majka novog trenera Dinama.

Nema sumnje kako će majka Sanja biti velika podrška svojem sinu na klupi Dinama. Igor, dakle, obožava baklave, a još je jedan trener Dinama u prošlosti obožavao taj isti kolač. Bio je to Vahid Halilhodžić, koji je vodio "modre" prije deset godina. Vaha je jednom prilikom častio baklavama u Maksimiru.

U srijedu smo Igoru čestitali na izboru za novog trenera Dinama. Zahvalio se i poručio kako ide ponizno. To je za početak novog posla dobar stav. Jedva čeka prvu utakmicu pred publikom u Maksimiru, prvi gol pred navijačima, a na zapadu će tada sigurno biti i njegova majka Sanja.