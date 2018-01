EHF pokrenuo postupak protiv Červara, mogu ga čak izbaciti?

Lino Červar je kod 24-23 omeo Karvatskog koji je krenuo prema našem golu s desne strane. Čini se da ga je povukao desnom rukom, akcija se nastavila, suci su Bjelorusiji svirali faul u napadu, a Kopljar je potom zaključio priču golom za pobjedu 25-23.

- Ma nema tu nikakve namjere. Ja imam običaj po trenerskoj liniji hodati lijevo-desno i hodajući tako došlo je do malog sudara s bjeloruskim igračem. Sve je to u žaru borbe - rekao je Lino Červar, ali čini se da u EHF-u ne misle tako.

Dan poslije EHF je pokrenuo disciplinski postupak protiv njega.

Danska televizija TV2 prva je objavila kako je iz EHF-a dobila potvrdu da će pokrenuti disciplinski postupak protiv hrvatskog izbornika zbog tog poteza. Urednik iste televizijske kuće koja prati samo rukomet, Dan Philipsen, oštro je napao Červara.

'Nemaju hrabrosti izbaciti izbornika domaćina'

- Nadam se da će ga izbaciti s turnira jer je to ispravna stvar. No znam da se to najvjerojatnije neće dogoditi jer u EHF-u nema dovoljno muškaraca da izbace čovjeka koji je izbornik domaćina Europskog prvenstva - rekao je Dan Philipsen.

ЭТО ПРОСТО 😡 #CROBLR #ehfeuro2018



Поведение хорватского тренера во время последней атаки белорусов 👇 pic.twitter.com/G5qMki09zu — Tribuna.com Беларусь (@goalsby) January 18, 2018

'Po ovome ćemo pamtiti Euro'

Na stranu Danaca stali su i Šveđani.

- Što to radi Červar?! Nasrće na igrača...Trener hvata suparničkog igrača? Što se to događa?! - vikao je u prijenosu švedski novinar Ola Wenstrom.

- Červar je prekršio svaku mjeru. Ovo je prljavština po kojoj ćemo pamtiti Euro. Nevjerojatno što se sve dopušta domaćinu. Nikad u rukometu nisam vidio nešto slično - rekao je švedski stručni komentator Martin Frandesjo.

Srpski izbornik vukao Norvežanku

Srpski izbornik Saša Bošković uoči Europskog prvenstva 2012. godine u Beogradu najavio je da će napraviti sve za rezultat. Već u prvoj utakmici Srbije i Norveške Bošković je to demonstrirao kad je u dva navrata povlačio norvešku rukometašicu Linn Jorum Sulland. Završilo je njegovom isprikom igračici, norveškom savezu i navijačima, a Sulland mu je na kraju poklonila dres.

Nije bio kažnjen.

Tema: Europsko rukometno prvenstvo 2018.