EKSKLUZIVNO Donosimo detalje izbora Dalićeva nasljednika: Evo kad će 'vatreni' dobiti izbornika

Zlatku Daliću istekao je ugovor s Hrvatskim nogometnim savezom i, prema neslužbenim informacijama s kojima raspolažemo, neće biti nastavka suradnje. Izbornik je odlučio povući se s funkcije, a reprezentaciju bi u novi ciklus trebao povesti drugi izbornik. Neizravno je to potvrdio i Dalić u izjavi nakon bolnog poraza od Portugala.