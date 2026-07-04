Obavijesti

Sport

Komentari 10
Foto: Peter Cziborra
NOVA ERA 'VATRENIH' PLUS+

EKSKLUZIVNO Donosimo detalje izbora Dalićeva nasljednika: Evo kad će 'vatreni' dobiti izbornika

Piše Tomislav Gabelić,

Dalić je na odlasku i čelni ljudi hrvatskog nogometa moraju što prije reagirati jer novi ciklus Lige nacija starta u rujnu s utakmicom protiv Češke...

Zlatku Daliću istekao je ugovor s Hrvatskim nogometnim savezom i, prema neslužbenim informacijama s kojima raspolažemo, neće biti nastavka suradnje. Izbornik je odlučio povući se s funkcije, a reprezentaciju bi u novi ciklus trebao povesti drugi izbornik. Neizravno je to potvrdio i Dalić u izjavi nakon bolnog poraza od Portugala.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Novi talijanski prvoligaš želi Majera, Osijek krenuo po lijevog beka Gorice
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Novi talijanski prvoligaš želi Majera, Osijek krenuo po lijevog beka Gorice

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Ovo je zločin protiv nogometa: Tisuće stranih komentatora tvrdi da je Hrvatska opljačkana!
SKANDALOZNA ODLUKA

Ovo je zločin protiv nogometa: Tisuće stranih komentatora tvrdi da je Hrvatska opljačkana!

HRVATSKA - PORTUGAL 1-2: Pljušte reakcije na skandalozno poništen gol Hrvatskoj u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva protiv Portugala

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026