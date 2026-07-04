EKSKLUZIVNO Donosimo detalje izbora Dalićeva nasljednika: Evo kad će 'vatreni' dobiti izbornika
Dalić je na odlasku i čelni ljudi hrvatskog nogometa moraju što prije reagirati jer novi ciklus Lige nacija starta u rujnu s utakmicom protiv Češke...
Zlatku Daliću istekao je ugovor s Hrvatskim nogometnim savezom i, prema neslužbenim informacijama s kojima raspolažemo, neće biti nastavka suradnje. Izbornik je odlučio povući se s funkcije, a reprezentaciju bi u novi ciklus trebao povesti drugi izbornik. Neizravno je to potvrdio i Dalić u izjavi nakon bolnog poraza od Portugala.