Ekskluzivno iz Monaca. Haaland otkrio kako je postao gol-stroj, Bonmati o skandalu s poljupcem

Norvežanin Erling Haaland (23) najbolji je nogometaš prošle sezone, a Španjolka Aitana Bonmatí (25) najbolja nogometašica, odlučio je Uefin žiri od 53 novinara predstavnika zemalja članica, među kojima je bio i urednik 24sata Elvir Islamović iz Hrvatske.

Haaland je s 352 boda uvjerljivo pobijedio Lionela Messija (227) i Kevina De Bruynea (225). Luka Modrić s 33 boda završio je sedmi, Marcelo Brozović s 20 osmi.

Nakon ceremonije u Monaku Haaland i Bonmatí dali su intervju koji ekskluzivno prenosimo na našem portalu.

Foto: MASSIMO PINCA

Haaland: Pep je stvarno zahtjevan

Čini se da imate vrlo prirodan talent za postizanje golova. Možete li nam reći nešto o svojim golgeterskim sposobnostima? Je li to nešto što smatrate prirodnim i jeste li tijekom odrastanja pomislili: "Hej, ovdje imam nešto posebno"?

- Stvar je u tome da sam kao mlad bio kao i većina nas: gledao nogomet. I, kad sam gledao nogomet, vidio sam kad ljudi slave i onda sam rekao: "Ma, volio bih da sam to ja!", znate. Tako sam i ja razmišljao i onda mi je postalo prirodno da postanem napadač jer napadači uglavnom zabijaju golove. Puno sam slavio igrajući nogomet sam i s prijateljima, isprobavao svašta. Dakle, to je došlo prirodno, i, naravno, radio sam na tome. Ali teško je pitanje jesam li rođen s tim. Ne mislim da jesam, puno sam radio na tome i onda mi to dođe prirodno, s razumijevanjem igre i svega. Ali to je teško pitanje. Jednostavno volim taj osjećaj i zato to radim - kazao je Erling Haaland.

U Manchester Cityju, što vam je bio najveći izazov da se prilagodite načinu na koji Pep Guardiola želi da njegova momčad igra?

- Dobro pitanje. Što je najteže? Moram razmisliti. Mislim, stvarno je zahtjevan Pep. Svi to znaju i svi to mogu vidjeti. Naravno, nije lako jer je klub na neki način bio naviknut ne igrati s napadačem, a onda je ovo bio savršen izazov za mene da uđem i pokažem svima da City može postati još bolji sa špicom. Onda, naravno, neki pričaju: "Je li izabrao krivi klub? Je li učinio ovo ili ono?". To je normalno, to je posao ljudi, a onda je moj posao da im dokažem da nisu u pravu. I mislim da sam u tome uspio, da budem iskren. Ali izazov, ne znam. Velik je to klub i nije lako doći u novi klub, puno utakmica i svega. Teško je odgovoriti na pitanje jer nisam se toga sjetio i ne znam što je bio najveći izazov, da budem iskren. Žao mi je.

Čini se da ste prošle godine dosegnuli novu razinu slave, neki bi to mogli nazvati superzvijezdom. Je li to više čast ili teret ili ste jednostavno potpuno opušteni?

- Da, uživam. Sjedim ovdje večeras i osvajam ovo, tako da se uopće ne žalim ni na što. Dakle, uživam, uživam!

Stvarno vam dobro ide. Vaša prva sezona nije mogla proći bolje. Postoji li nešto na čemu još uvijek radite? Neki specifičan taktički ili tehnički problem koji želite poboljšati?

- Da, ima toga. Ranije danas sam radio s trenerima prije nego što sam došao ovdje oko puno stvari. Toliko toga još mogu naučiti i toliko toga mogu poboljšati. Da, sretan sam što sam još mlad jer jesam. Također sam sretan što postoji još toliko toga u čemu mogu postati bolji jer je tako. Dakle, mislim da sam na savršenom mjestu za nastavak razvoja. Mislim da Pep Guardiola i ekipa rade sjajan posao, moram to reći. I veselim se što ću se nastaviti izgrađivati oko različitih stvari i još više razvijati svoju igru.

Osvojili ste manje-više sva natjecanja na klupskoj razini, samo vam je liga-kup prošle sezone nedostajao. Osvajate pojedinačne nagrade. Koji su vaši sljedeći ciljevi? Može li se postići takav uspjeh, primjerice, s reprezentacijom?

- Mislim da će biti teško s Norveškom uzeti trostruku krunu, da budem iskren. Pa ne. Nije moguće. To je iskren odgovor, ali želim postići uspjehe s Norveškom. Nadam se da ću za života moći igrati, kako se to zove, Euro ili Svjetsko prvenstvo, haha. To je za mene veliki cilj i učinit ću sve da to ostvarim jer zemlja to zaslužuje i volio bih to učiniti. Dakle, radit ću koliko god mogu da to postignem. Ali trostruka kruna, ne. Žao mi je.

Bonmatí: Još puno toga treba napraviti

Barcelona je osvojila Ligu prvakinja, reprezentacija Španjolske postala je svjetski prvak, zašto Španjolska dominira ženskim nogometom u ovom trenutku?

- Mislim da smo naporno radili godinama i dosta napredovali, posebno fizički, jer smo uvijek imali talenta, tehnike, ali morali smo poboljšati tijelo i uspjeli smo. Sada se možemo natjecati sa svima u svijetu, a evo i rezultata s klubom. Osvojiti Ligu prvaka i također, s reprezentacijom, osvojiti Svjetsko prvenstvo. Dakle, nevjerojatna godina za nas - rekla je Aitana Bonmatí.

Ove godine ste osvojili Ligu prvakinja i Svjetsko prvenstvo, je li vam ovo najbolja godina karijere?

- Da, naravno, mogu reći da je ovo moja najbolja godina otkad sam profesionalna nogometašica. Puno sam rasla proteklih godina s Barcelonom i reprezentacijom. A ove godine, kao što sam već rekla, nemam riječi za ovu godinu. Osvojiti Ligu prvaka, osvojiti Svjetsko prvenstvo, ali i rasti kao nogometašica, to mi puno znači i ova će mi godina zauvijek ostati u srcu.

Način na koji igraš i tvoja predanost sportu, vidiš li sebe kao uzor, ne samo za djevojčice u Španjolskoj, već i za djevojčice i dječake diljem svijeta?

- Da, uvijek pokušavam reći da želim biti uzor i dečkima, ne samo curama. Za mladiće je važno da žene vide kao uzore, a ne samo muškarce. Jer sjećam se da sam s 10-11 godina, a sad imam 25, imala samo muške uzore. Uvijek govorim da sam gledala Iniestu i Xavija. Ali sada je važno da možemo biti uzori dječacima i djevojčicama.

Koliko se razvio ženski nogomet posljednjih godina, posebice novim formatom Lige prvakinja? I koji bi mogli biti sljedeći koraci za ubrzanje tog razvoja?

- Posljednjih nekoliko godina vidjeli smo vrlo brz razvoj ženskog nogometa. Sjećam se prije nekoliko godina, prije šest godinam kada sam igrala protiv Minska u Barceloni, bilo je samo 3000 ljudi na tribinama. Sad igramo pred punim stadionima u Ligi prvaka i na Svjetskom prvenstvu. Dakle, za nas je to san. Sljedeći koraci? Mislim da treba puno toga napraviti. Gledali smo posljednjih nekoliko dana što se događa u Španjolskoj, tako da smo bili u situaciji borbe i treba puno toga napraviti. Želim reći istu stvar, da ima puno toga učiniti.

Kako se osjećate zbog toga što je vaše povijesno postignuće zasjenila scena poljupca predsjednika saveza i suigračice nakon finala?

- Imale smo vrlo uspješnu godinu, i klupsku i reprezentativnu, ali istina je da se ne priča o našem Svjetskom prvenstvu, o onome što smo postigle. Bilo je puno posla i mnogo snova koji su uloženi u to. Šteta, ali, kao što sam već rekla, moramo raditi za bolje društvo i još puno toga treba napraviti. Ovo se dogodilo s razlogom i nadam se da će poslužiti kao presedan za ono što dolazi.