Prvi je put u Splitu, želi vidjeti Hajdukovu utakmicu, ali i prošetati starim gradom nakon doručka. Lukas Podolski (41) u razgovoru za 24sata otkrio nam je zašto je stigao u Hrvatsku, što ga zanima u radu splitskog kluba i kako izgleda putovanje na utakmice kad ih više ne mora igrati.

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Pokretanje videa... VIDEO EKSKLUZIVNO Legendarni Lukas Podolski u Splitu: Predivan je grad, došao sam gledati Hajduk | Video: Tomislav Gabelić/24sata

- Došao sam pogledati utakmicu Hajduka i Ajaxa. Prvi sam put u Splitu. Više ne igram profesionalno nogomet, pa imam priliku posjećivati utakmice i različita mjesta. Naši su navijači u prijateljskim odnosima s Torcidom.

Podolski je u srijedu posjetio Poljud, gdje ga je dočekao predsjednik Hajduka Ivan Bilić, uručio mu dres s brojem 10, a postao je i član kluba. Njegov posjet dolazi uoči susreta Hajduka i Ajaxa u Konferencijskoj ligi, koji je na rasporedu u četvrtak, 15. listopada, u 18.45 sati.

Veza navijača Górnika Zabrze i Torcide jedan je od razloga njegova dolaska. Podolski pritom želi vidjeti i kako Hajduk funkcionira izvan samih utakmica, od marketinga do svakodnevnog rada ljudi u klubu.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

- Ja sam iz Górnika Zabrze, a naši su navijači prijatelji. Lijepo je povezati se i vidjeti kako Hajduk radi iza zatvorenih vrata. Kako funkcionira marketing, kako funkcionira sve oko kluba i što možemo ponijeti sa sobom. Sve je u učenju i gledanju kako rade drugi klubovi.

Igračku karijeru završio je ove godine, a u svibnju je preuzeo 86 posto dionica Górnika. Iskustvo s terena sada želi nadopuniti razgovorima s ljudima koji vode druge klubove.

- Uvijek se može nešto naučiti. Sad puno putujem kako bih vidio kako rade drugi klubovi. Nakon 20 godina igranja nogometa imam puno iskustva, ali sad je vrijeme za razgovore s ljudima kako bih vidio kakva su njihova iskustva i kako rade... Razgovaramo s predsjednikom, ljudima u klubu, navijačima. Lijepo je to iskustvo za mene i ljude iz našeg kluba, da naučimo kako drugi rade.

Za Hajduk protiv Ajaxa ima jednostavnu želju, pobjedu i dobru atmosferu. Nada se i da će Górnik u budućnosti imati priliku igrati takve utakmice.

- Bili smo blizu. Nažalost, nismo uspjeli. Zato trebamo još učiti, nismo bili dovoljno dobri. Nadam se da će ova sezona biti dobra i da ćemo se plasirati u europska natjecanja. To je lijepo iskustvo za nas, igrati u Europi, kao što vi sutra igrate protiv Ajaxa. Takve su utakmice veliko iskustvo za mene, naš stožer i igrače. Nadam se da ćemo jednog dana biti u skupini.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Očekuje da će se na Poljudu imati što vidjeti i izvan travnjaka.

- Nadam se pobjedi i dobroj atmosferi. Vidim da će u četvrtak vrijeme biti dobro pa će stadion biti pun. Očekujem dobru utakmicu i nadam se dobrom rezultatu za Hajduk.

Utakmica mu nije jedini plan tijekom boravka u Splitu. Kad je igrao, kaže, putovanja u druge zemlje nisu nužno značila da će stići razgledati gradove u kojima je gostovao.

- Nakon doručka želim obići grad jer volim posjećivati i gradove, a ne samo doći pogledati stadion i utakmicu. Zanima me i malo kulture. Dok igrate nogomet, nemate vremena razgledati puno gradova, a ja sam igrao u mnogo zemalja. Sad imam vremena doručkovati i prošetati starim gradom.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Prepoznaju ga i izvan stadiona. Kaže da je tijekom dana već bilo puno fotografiranja, a Split ga je privukao i prije nego što ga je stigao detaljnije upoznati.

- Želim vidjeti grad, a već je izvana i iz aviona izgledao prekrasno. Mislim da je Hrvatska prekrasna zemlja za posjetiti različita mjesta i vidjeti more. Sutra ću malo razgledati, a nakon utakmice vratiti se kući.

S hrvatskim nogometašima susretao se i u istoj momčadi i na suprotnim stranama terena. Na pitanje ima li s njima poseban odnos, govori i o vezama izvan nogometa.

- Poznajem ih puno, igrao sam s puno igrača i protiv puno njih. Igrao sam i protiv Hrvatske. U stručnom stožeru uvijek sam imao Hrvate. I u Njemačkoj živi puno Hrvata, tako da uvijek postoji neka povezanost. Sviđa mi se kultura. Dobro se snalazim među različitim kulturama i to mi se sviđa.

Razumije i poneku hrvatsku riječ, iako mu je, kaže, govoriti teže nego razumjeti. Na pitanje razumije li hrvatski odgovorio je i kratkom dosjetkom.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

- Naravno. Uvijek prvo naučite psovke, tako je to. Razumjeti mi je malo lakše, govoriti je teže. Ali razumijem nekoliko riječi i to je u redu.

U razgovoru je više puta spomenuo povezivanje navijača i razmjenu iskustava među klubovima. Tako vidi i ovaj dolazak u Split, kao priliku da upozna ljude, a ne samo pogleda utakmicu.

- Nogomet je mnogo više od same utakmice. Riječ je o povezivanju i međusobnom učenju, a upravo to radimo.