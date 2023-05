El Clasico će ovog ljeta postati najskuplja utakmica u povijesti

Nogomet: Stvoren od sirotinje, ukraden od bogataša.

Najnoviji primjer te teze dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država. S malo španjolskog 'štiha'...

Barcelona i Real Madrid drugu će godinu zaredom igrati prijateljsku utakmicu 'preko bare'. Prošlog ljeta El Clasico se igrao u Las Vegasu, a ovoga će u Teksasu (29. srpnja), točnije na stadionu u Dallasu, koji u proširenom zdanju može primiti više od 100.000 navijača.

Foto: NACHO DOCE/REUTERS

Najskuplja utakmica u povijesti

Utakmica između Barcelone i Reala mogla bi postati najskuplja u povijesti, piše Marca.

Jer cijene ulaznica su 'paprene'. Vrijednosni papirići prodaju se u rasponu od 205 do 1344 dolara (190 - 1246 eura po sadašnjoj konverziji), ne uključujući 40 ulaznica za sjedalice na travnjaku koje se prodaju od 2500 do 3100 dolara. Španjolski velikani imaju ogromne baze navijača u SAD-u stoga ne treba sumnjati da će stadion biti popunjen do zadnjeg mjesta.

Foto: Jerome Miron/REUTERS

Ulaznice za El Clasico značajno su skuplje od ostalih derbija europskih velikana na američkoj turneji. Primjerice, ulaznice za ogled Reala i Manchester Uniteda u Houstonu prodaju se u rasponu od 136 do 661 eura, dok će najskuplja ulaznica za susret Barcelone i Milana u Las Vegasu iznositi 460 eura.

Gdje igraju Barcelona i Real?

AT&T stadion smješten je u Arlingtonu u Teksasu i inače je dom NFL momčadi Dallas Cowboys, a na njemu će se igrati Svjetsko prvenstvo 2026. Čudesno zdanje u gradskom je vlasništvu, a može primiti 80.000 navijača, no kapacitet se može proširiti na 100.000 sjedalica.

Foto: Jerome Miron/REUTERS

Gradnja stadiona koštala je 1.15 milijardi dolara, što ga uvrštava među najskuplja sportska borilišta ikad sagrađena.