Elita dolazi u Zagreb, predvodi ih svjetski prvak Zhendong

Od 26. lipnja do 2. srpnja Dom sportova ponovno će okupirati stolnotenisači. Samo ovog puta, za razliku od ovih dana kada se u Zagrebu igra Europsko prvenstvo do 13 godina, u arenama će nastupati najbolji igrači i igračice svijeta u seniorskoj konkurenciji. I pritom nas čeka jedan od najjačih turnira koji su se igrali u Hrvatskoj.

Hrvatski stolnoteniski savez je pokrenuo međunarodne turnire 1998., nakon čega je bila stanka do 2002. kada se igralo Europsko prvenstvo u Zagrebu. Kasnije je serija svjetskih turnira nastavljena i igrala se sve do 2007., sve zaključno sa Svjetskim prvenstvom, koje se te godine igralo u Domu sportova. Opet je nastupila kraća stanka, a priča se zakotrljala 2012. i traje sve do danas.

Nastupit će više od 200 igrača iz 40 zemalja, a svakako najveća vrijednost je što u Hrvatsku dolazi aktualni dvostruki uzastopni svjetski prvak, Kinez Fan Zhendong.

- Čeka nas odličan turnir, u Zagreb dolazi više od pedesetak igrača iz svjetskog top 50 u muškoj i ženskoj konkurenciji. S obzirom na to da se trenutno igra EP U-13, dvorana je spremna, sve organizacijske poslove smo odradili i spremni smo za početak turnira. Nadamo se većoj gledanosti nego prethodnih godina. Inače, ne sjećam se jesmo li ikad ugostili na našim turnirima prvog igrača svijeta. Kao što želim istaknuti kako je posljednje izdanje našeg turnira, preko društvenih mreža i live streaminga, ukupno pratilo više od 150 milijuna ljudi - istaknuo je Renato Čengić, direktor HSTS-a.

U muškoj konkurenciji naših seniora, nažalost, neće biti na WTT Contenderu u Zagrebu, ali to ne vrijedi za djevojke. Boje Hrvatske zastupat će Mateja Jeger, Ivana Malobabić, Hana Arapović, Lea Rakovac i Andrea Pavlović.

- Čeka nas jedan od najjačih turnira u posljednjih 20-25 godina. Dolazi jako puno Azijatkinja, a Europa će biti oslabljena jer se istodobno odigravaju Europske igre u Krakowu. Što se naše reprezentacije tiče, imamo sreću da će naših pet djevojaka igrati u Zagrebu, jer u Krakowu u ekipnom dijelu nastupa samo naša muška reprezentacija. Djevojke su spremne, na kraju krajeva podsjetio bih da je Mateja Jeger igrala finale Bundeslige, kao i Ivana Malobabić finale austrijskog prvenstva. Hana Arapović trenira u Düsseldorfu, Lea Rakovac je trenirala ovdje, na Mladosti, i mislim da je vrlo spremna. Možemo zato očekivati dobre rezultate. Osim Zagreb Opena, mi se spremamo i za turnir u Sloveniji, nakon čega slijedi stanka pa pripreme i turniri u Bugarskoj i Češkoj, a glavni cilj nam je Europsko prvenstvo u Malmöu - istaknuo je Dragutin Šurbek, izbornik ženske reprezentacije.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/EXPA

- Lea Rakovac, Andrea Pavlović i ja prije našeg turnira idemo na WTT Contender u Tunis. Ivana Malobabić i Hana Arapović će biti na Europskim igrama, a sve je to dobar uvod za Zagreb Open. Mislim da smo spremne, svih pet. Što se mene tiče, stvarno se dobro osjećam, samo što nekad treba imati i malo sreće u ždrijebu. Ivana Malobabić i ja smo u glavnom ždrijebu igre parova jer smo dosta visoko rangirane, sjajno se slažemo - kazala je Jeger.

- Koliko imamo privilegiju što igramo u ekipnom dijelu Europskih igara, što nam je bitno i zbog kvalifikacija za Olimpijske igre, zbog toga smo zakinuti što nećemo moći igrati na ovom našem turniru - kazao je izbornik seniora Neven Karković te dodao:

Foto: ETTU/ Rémy Gros

- Dolazi nam Fan Zhendong, koji je dvostruki svjetski prvak. Događa se da nam u Zagreb dolaze razni prvaci svijeta, ali možda ću biti subjektivan i reći da stolni tenis igra toliko igrača na svijetu, tolika je dominacija jednog kontinenta kao što je Azija kao rijetko u kojem sportu, tako da je ovo posebna stvar. Kao da je natjecanje u plesu pa da nam dolazi jedan Michael Jackson, naravno dok je bio živ. Tako to mi doživljavamo i iz toga nam je dodatno žao što nismo ovdje. Turnir će biti zakinut za neke europske igrače, ali to ne umanjuje vrijednost turnira jer će biti mnogo jakih imena i ljubitelji stolnog tenisa će imati što za gledati. Na turniru će nastupiti naši mladi igrači, praktično tri juniora (Borna Petek, Luka Zlatkov i Leo Vekić) plus Ivor Ban, koji je još uvijek mladi igrač. Ban je donosio brojne medalje s juniorskih EP-a i SP-a, kao i EP-a do 21 godine. Bit će ovo prilika da naši mladi igrači dobiju iskustvo, da se pokažu pred publikom kao i da ja dobijem uvid koliko su stvarni potencijali te mogu li u budućnosti ući u najuži krug seniorskih reprezentativaca. Osobno vjerujem da mogu. Moram spomenuti da osim spomenute četvorke ima još tri-četiri juniora koji su slične ili iste razine, no pošto samo četvorica mogu nastupiti po nekom kriteriju su odabrana spomenuta imena. Siguran sam da će u budućnosti i ostali dobiti priliku. Po nekoj vjerojatnosti bit ćemo sretni i zadovoljni ako jedan od njih bude dio A reprezentacije, o dvojici da ne pričam. Uostalom, juniori u srpnju imaju svoje omladinsko EP gdje će se dokazivati...

Turnir starta 26. lipnja s kvalifikacijama i tih dana ulaz će biti besplatan. Jedino kada će se naplaćivati ulaz su posljednja dva dana turnira (subota i nedjelja). Cijena jednodnevne ulaznice bit će 15 eura, dok je dvodnevna 10 eura. Ulaznice se mogu kupiti preko www. ulaznice.hr ili na ulazima u dvoranu.