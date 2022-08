Emery: Hajduk je veliko ime, a Kalinić, Simić i Livaja iskusni igrači koji su poznati u svijetu

Četverostruki osvajač Europske lige Unai Emery (50) s puno je poštovanja govorio o Hajduku uoči prve utakmice play-offa za ulazak u Konferencijsku ligu. Villarreal je na gradskom stadionu u Valenciji zbog renoviranja svoje Estadio de la Cerámice u četvrtak od 20.45 domaćin hrvatskom doprvaku.

Što mu znači ova utakmica?

- Dovoljno je reći Europa, to je izazov. Uvijek mi je Europa bila nešto posebno i to govorim svojim igračima. Sad smo u Konferencijskoj ligi, ali svejedno, jako nam je stalo do toga. Kakvu je samo slavu i zadovoljstvo pokupio Mourinho što je osvojio to natjecanje i Roma kao prvi prvak. Europa nas zove i sve je to dragocjeno za nas, poseban izazov - kazao je Emery, koji nije odlučio trenirati na stadionu Levantea i isprobati travnjak dan uoči utakmice.

Kakvi su ciljevi ove sezone?

- Konferencijska liga naša je stvarnost i želimo daleko doći. Svaka je pobjeda dobra. Gledali smo utakmice i znamo razinu našeg protivnika. Osim toga, igrali smo i protiv Dinama. Hajduk je veliko ime, ima povijest, izaziva maksimalan respekt. Ja to znam. Kalinić, Simić, Livaja, to su igrači koji imaju međunarodno iskustvo i prepoznati su u svijetu. Važno nam je pobijediti. Bitno nam je da se igrači dobro postave, da budu ozbiljni. Moramo ići svojim putem - kazao je Emery.

Dva dana prije utakmice protiv Hajduka Villarreal je ostao bez Pervisa Estupiñána, koji je za 17,8 milijuna eura preselio u engleski Brighton. Juan Foyth mogao bi u Barcelonu, ali "žuta podmornica" izvjesila je zasad previsoku cijenu od 42 milijuna eura. Što se tiče dolazaka, Emeryju je na radaru prekaljeni rutiner Edinson Cavani.

Iskusni stoper Raúl Albiol (36) također se sjeća Marka Livaje iz njegovih dana u Las Palmasu.

- Poznajem Hajduk, znam momčad, trener nas je informirao o igračima i radimo na tome. Livaja je igrao ovdje, dobri su to igrači, odlični jer se nalaze u ovoj fazi natjecanja.

