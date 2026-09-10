Druga je to "drvena medalja", za 19-godišnju Mečić koja je bila četvrta i na 200 metara mješovito (SM9).
Emmi Mečić za dlaku izmakla bronca na 100 metara slobodno
Mlada hrvatska paraolimpijka Emma Mečić osvojila je četvrto mjesto na 100 metara slobodno (S9) na Europskom paraplivačkom prvenstvu u turskom Kocaeliju. Druga je to "drvena medalja", za 19-godišnju Mečić koja je bila četvrta i na 200 metara mješovito (SM9).
Četvrtog dana EP-a u paraplivanju hrvatski natjecatelji nastupili su u tri finala.
Najbliže medalji bila je Mečić koja je na 100 slobodno bila četvrta s rezultatom 1:04.30. Prve tri plivačice bile su u razmaku od svega 10 stotinki sekunde. Pobijedila je Poljakinja Oliwia Jablonska s rezultatom 1:03.82 ispred Španjolke Anastasije Dmytriv koja je plivala 1:03.89 i Nizozemke Florianne Bultje s rezultatom 1:03.92.
Matthew Čabraja je na 200 mješovito (SM11) osvojio sedmo mjesto s rezultatom 2:38.45. Zlato je osvojio Čeh David Kratochvil (2:18.59), ispred Nizozemca Rogiera Dorsmana (2:20.13) i Ukrajinca Danila Chufarova (2:21.17).
Sedmi je bio i Karlo Knežević na 100 m (S7) nakon što je u finalu isplivao vrijeme 1:24.16.
Pobjeda je pripala Rusu Maksimu Baskakovu s rezultatom 1:09.33, srebro je osvojio Ukrajinac Danil Bieli sa 1:11.14, a treću poziciju zauzeo je njegov sunarodnjak Andri Trusov sa 1:11.31.
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