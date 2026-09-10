Emmi Mečić za dlaku izmakla bronca na 100 metara slobodno

Mlada hrvatska paraolimpijka Emma Mečić osvojila je četvrto mjesto na 100 metara slobodno (S9) na Europskom paraplivačkom prvenstvu u turskom Kocaeliju. Druga je to "drvena medalja", za 19-godišnju Mečić koja je bila četvrta i na 200 metara mješovito (SM9).

Četvrtog dana EP-a u paraplivanju hrvatski natjecatelji nastupili su u tri finala.

Najbliže medalji bila je Mečić koja je na 100 slobodno bila četvrta s rezultatom 1:04.30. Prve tri plivačice bile su u razmaku od svega 10 stotinki sekunde. Pobijedila je Poljakinja Oliwia Jablonska s rezultatom 1:03.82 ispred Španjolke Anastasije Dmytriv koja je plivala 1:03.89 i Nizozemke Florianne Bultje s rezultatom 1:03.92.

Matthew Čabraja je na 200 mješovito (SM11) osvojio sedmo mjesto s rezultatom 2:38.45. Zlato je osvojio Čeh David Kratochvil (2:18.59), ispred Nizozemca Rogiera Dorsmana (2:20.13) i Ukrajinca Danila Chufarova (2:21.17).

Sedmi je bio i Karlo Knežević na 100 m (S7) nakon što je u finalu isplivao vrijeme 1:24.16.

Pobjeda je pripala Rusu Maksimu Baskakovu s rezultatom 1:09.33, srebro je osvojio Ukrajinac Danil Bieli sa 1:11.14, a treću poziciju zauzeo je njegov sunarodnjak Andri Trusov sa 1:11.31.