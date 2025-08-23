Obavijesti

POSVETA PRIJATELJU

Emotivni Cro Cop o čovjeku koji mu je obilježio djetinjstvo: 'On mi je promijenio život. Falit ćeš'

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: 1 min
Pula: Dani otvorenih vrata policije | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Vozio je prvog Porschea u našem kraju, po mene u bolnicu kad sam se rodio došao Audijem dok je prestiž bio imati bicikl. Mogao bi o njemu knjigu napisati, objavio je Mirko Filipović

Mirko Filipović (50), umirovljeni MMA borac i hrvatska sportska legenda, posvetio je objavu Dragutinu Prkačinu na društvenim mrežama. Cro Cop se prisjetio čovjeka koji mu je na neki način obilježio dječake dane, a potom mu bio oslonac, prijatelj i podrška tijekom života i sportske karijere.

Pokretanje videa...

Zagreb: Ogledni trening Mirka Filipovića s pripadnicima specijalne i interventne policije 01:46
Zagreb: Ogledni trening Mirka Filipovića s pripadnicima specijalne i interventne policije | Video: 24sata/pixsell

Cro Copa i Dragu Prkačina vežu brojne uspomene, a bivši hrvatski MMA borac u podužoj objavi prisjetio se nekih od njih.

- Ja se rodio, trebamo mama i ja kući, a tata slomio par dana ranije nekoliko rebara i leži nepokretan. I dolazi Drago sa suprugom Cicom, mama veli da je tad dobila najljepši buket cvijeća u životu i vozi nas iz Vinkovaca kući u Privlaku. Riječ legenda se danas poteže za sve i svašta, ali Drago je bio upravo to. Vozio prvog Porschea u našem kraju (a vjerujem i šire). Prvo 924, a onda 911. S Audijem 100 je došao po mene u bolnicu 1974. U selu tad aute imali veterinar i to fiću, moj stari Fiata 126 i Dragana (kako sam ga ja zvao) Audi 100 - prisjetio se Mirko.

Opisao je kako se Drago zaposlio u INA-i i kako je znao zaraditi lovu na brzinu te da je volio automobile.

- Auti su mu bili strast, 1974. kad je prestiž bio imati bicikl, on je vozio Audija. Kasnije Porschea. Sjećam se kad me 1980-ih kao klinca znao provozati u Porscheu, koliko me puta kao dječaka znao staviti u auto i odvesti na ćevape u Vinkovce. Uvijek galantan i iznimno duhovit. Tih 80-ih je otvorio kafić "Škorpion" u Vinkovcima. To je bila tvornica novca - napisao je Cro Cop.

Cro Copov prijatelj i dječački uzor kasnije je jednom zgodom gledao Mirka u Japanu kako nastupa. Filipović se prisjetio anegdote kada Prkačin i prijatelj Stipa nisu znali uključiti struju u sobi u hotelu.

- Mogao bi o njemu knjigu napisati koliko smo samo zajedničkih doživljaja imali, od Privlake, do putovanja i borbi na koje je išao sa mnom. Ali život je takav, nepredvidiv i prolazan. Falit će mi moj Drago, naša kartanja i gluposti. Ali jedno znam, da ga nikada neću zaboraviti - zaključio je Cro Cop.

OSTALO

