Emotivni Lovren: Šime, tužan sam, ali shvaćam te. No ti si se trebao umiroviti nakon mene

Dejan Lovren i Šime Vrsaljko billi su neizostavni duo, dvojac koji je širio pozitivnu energiju u reprezentaciji. Uvijek nasmijani, spremni za humor i zezanciju, s njima nikada nije bilo dosadno.

Dizali su atmosferu u svlačionici, ali bili i majstori na terenu. Odigrali su turnir za pamćenje na Svjetskom prvenstvu u Rusiji i bili naši ponajbolji igrači na putu do povijesnog srebra.

Cimeri su otkako su došli u reprezentaciju, znali su se u dušu i postali veliki prijatelji, ali sada je njihova zajednička reprezentativna era došla kraju.

Šime Vrsaljko danas se oprostio od hrvatske reprezentacije nakon 11 i pol godina, mnogi reprezentativci su mu se zahvalili na svemu, a ta objava posebno je rastužila njegovog velikog prijatelja Dejana Lovrena.

Njegovu poruku prenosimo u cijelosti:

- Moj Šime, prijatelju dragi, brate moj hrabri, tužan sam, ali shvaćam te u potpunosti. U cijeloj svojoj nogometnoj karijeri nikada nisam imao ni blizu nekog prijatelja poput tebe. Znam te u dušu, a tako i ti mene. Znam da nam svima dolazi kad-tad kraj, ali nisam očekivao tako brzo sa tvoje strane, red za oproštaj je trebao biti nakon mog, ali pretekao si me.

Šta reći, HVALA od srca na svemu što si dao za reprezentaciju. Hvala na svim lijepim trenucima gdje si me nasmijao do suza, hvala ti što si bio uz mene kada mi je bilo najteže, bezbroj puta me tvoj pozitivni duh podigao na noge, nikada ti to neću zaboravit.

Falit ćeš mi iskreno, ali tu sam za tebe, bilo kad bilo gdje uvijek me možeš nazvat i doletit ću, osim ako ne završim opet na jet-skiju usred ničega bez vode, e onda…HELPPP, sve znaš

