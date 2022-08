Vrsaljko se oprostio: Znam da je vrijeme i da je pošteno prema igračima, reprezentaciji, Daliću

Srebrni "vatreni" Šime Vrsaljko (30) emotivnim se pismom na stranici HNS-a oprostio od dresa hrvatske nogometne reprezentacije prije rujanskih utakmica u Ligi nacija i Svjetskog prvenstva u Kataru. Ovo ljeto zamijenio je Atletico grčkim Olympiacosom.

Vrsaljko je odigrao 52 utakmice za reprezentaciju u 11 i pol godina. Debitirao je pod Slavenom Bilićem u prijateljskoj utakmici protiv Češke u Puli 9. veljače 2011. (4-2), a posljednji mu je nastup bio u Kopenhagenu protiv Danske 10. lipnja, u pobjedi 1-0. Nije zabio gol za reprezentaciju, devet puta je asistirao.

Pismo prenosimo u cijelosti:

Neopisiv je osjećaj odjenuti na sebe taj crveno-bijeli dres, izaći pred hrvatske navijače, staviti ruku na srce i zapjevati Lijepu našu. Da, osjećaš ogroman teret u tom trenutku jer znaš da idućih 90 minuta cijeli jedan narod priželjkuje isto što i ti - pobjedu, trijumf, slavlje. No, prije svega osjećaš nemjerljiv ponos što baš ti - sa svojim suigračima - imaš privilegiju predstavljati svoju zemlju.

Zbog te emocije, nije lako donijeti odluku da je kraj. Prihvatiti da je vrijeme za mlađe i da ne možeš više dati ono što si prije mogao. Da više nećeš staviti na sebe sveti dres, da više nećeš slaviti s Hrvatskom važne golove i pobjede, ili se zagrliti sa svima uoči velike utakmice i na kapetanovo "Iznad svih" iz petnih žila viknuti:

"HRVATSKA!"

Nije lako reći zbogom jer je igranje za Hrvatsku ispunjenje sna.

Međutim, znam da je vrijeme. I znam da je pošteno prema reprezentaciji, suigračima, izborniku.

Zbog toga mi je lakše.

Lakše mi je i zato što znam da sam dao sve od sebe. Na svakom treningu, na svakoj utakmici, na svakom natjecanju. Ne žalim ni za čim i cijenim svaki trenutak proveden s hrvatskom reprezentacijom. Lako je razmišljati o Rusiji 2018. godine, no doživio sam brojne druge uspone i padove, uspjehe i neuspjehe, suze radosnice, ali i suze zbog velike tuge. Svako to iskustvo obogatilo me kao igrača i čovjeka te ništa ne bih mijenjao na tom putu.

Lakše mi je zato što sam stekao prijateljstva koja će trajati cijeli život. Lakše mi je zato što je hrvatska reprezentacija moja druga obitelj i ti odnosi neće prestati završetkom reprezentativne karijere.

Lakše mi je, naravno, i zbog Rusije. Mjesta na kojem smo ostvarili svoje snove kroz nezaboravnih mjesec dana u kojima nismo samo došli do finala Svjetskog prvenstva već smo iz dana u dan razveseljavali, nasmijavali i povezivali našu naciju. Te utakmice, ta slavlja, i oni dočeci u Zagrebu i Zadru su nešto što nikada, nikada neću zaboraviti. Nije tajna da sam za taj uspjeh žrtvovao koljeno, i opet bih sve napravio isto jer za to smo svi živjeli. Mi u svlačionici i vi na tribinama.

Dragi navijači - vaša podrška, emocija i ljubav prema reprezentaciji uvijek su mi bili dodatni poticaj, atom snage u onim presudnim trenucima kada se sve lomi. Hvala vam od srca na tomu.

Bilo je zadovoljstvo ovih 11 godina dijeliti svlačionicu s velikim igračima i ljudima. Hvala svim mojim suigračima - s vama bih išao u svaku bitku. Koliko smo na terenu ostavili krvi, znoja i suza, toliko smo se izvan terena družili, zabavili i nasmijali. Te uspomene čuvat ću zauvijek.

Lokal-patriotski, ponosan sam što sam svlačionicu dijelio sa svojim Zadranima, Subom, Livijem i Lukom. Trebam li što dodatno reći o Luki? Igrati s jednim od najboljih svjetskih veznih igrača svih vremena posebna je privilegija za sve nas, ali Luka mi je prije svega - prijatelj. Jednako tako, bila mi je čast učiti od velikog Darija Srne, a potom ga i naslijediti u reprezentaciji.

Dejan je priča za sebe. Sreća je u životu, a kamoli u poslu, pronaći osobu s kojom ste na istoj valnoj duljini, s kojom dijelite fore jednako lako kao što dijelite teške trenutke. Tko bi rekao da ću uživati 11 godina dijeliti krevet s njim? :-) Loki, učinio si mi ovu reprezentativnu priču još posebnijom i veselim se nastavku našeg prijateljstva.

Hvala Slavenu koji mi je dao šansu i uveo me u reprezentaciju. Hvala Zlatku Daliću na suradnji i nezaboravnoj Rusiji. Hvala svim izbornicima i trenerima na podršci, savjetima i trudu koji su uložili da postanemo što bolja ekipa, na terenu i izvan njega.

Hvala svim članovima stožera - liječnicima na čelu s dr. Nemecom, dr. Bahtijarevićem, dr. Jankovićem i dr. Vlahovićem, izvrsnim fizioterapeutima i marljivim ekonomima, Ivi, Nikši, Tomi, Dragi i svim djelatnicima Saveza koji su uz nas i koji upotpunjuju našu reprezentativnu obitelj. Hvala i svim čelnicima Saveza na podršci, nekadašnjem predsjedniku Šukeru, kao i neumornom g. Srebriću. Hvala aktualnom predsjedniku Marijanu Kustiću na odličnoj komunikaciji i razumijevanju.

Hvala i svim medijima koji su pratili moj reprezentativni put. Imate važnu ulogu u očuvanju kulta reprezentacije te se nadam da ćete nastaviti konstruktivno i afirmativno davati svoj doprinos uspjesima hrvatske reprezentacije.

Posebna zahvala ide mojim roditeljima i bratu, koji su mi bili podrška u svakom trenutku. Mogu se samo truditi biti jednaka inspiracija i potpora svojoj djeci. Srce mi je puno jer znam da je moj Dido Šime i s drugog svijeta ponosan na mene jer sam ispunio sve ono što je sanjao.

Raduje me što u reprezentaciji i danas vidim talent, kvalitetu, ambiciju i strast koju sam vidio na početku svoje reprezentativne karijere. Postavili smo visoko letvicu u Rusiji, no time se ne treba opterećivati - dajte uvijek sve od sebe i navijači će to cijeniti, a rezultati nagraditi. Uvijek ću biti uz vas!

Nije lako, ali...

Vrime je.

Uvijek vaš,

Šime Vrsaljko

Dalić: Znamo s kakvim je koljenom igrao u Rusiji

- Poručio sam Šimi kako razumijem njegove razloge i poštujem takvu odluku. Svima nam je žao što zbog zdravstvenih razloga u proteklom razdoblju nije mogao reprezentaciji dati ono što je želio jer je Šime vrhunski nogometaš koji je, k tome, istinski uživao biti dio reprezentacije. Na terenu i izvan njega bio je vrlo važan 'kotačić" u svim našim uspjesima - rekao je izbornik Zlatko Dalić.

- Svi znamo s kakvim je koljenom odigrao Svjetsko prvenstvo u Rusiji. Zahvaljujući takvoj požrtvovnosti, hrabrosti i spremnosti igrača da se žrtvuju za uspjeh momčadi, ostvarili smo povijesni rezultat. Šime je, pritom, bio i jedan od pokretača veselja, pozitivne energije i dobrog raspoloženja unutar svlačionice, što će nam svima nedostajati. Zbog svega toga, bilo mi je zadovoljstvo imati Šimu u ekipi te mu zahvaljujem na svemu što je dao za hrvatsku reprezentaciju. Zaslužio je sve lijepo što mu se dogodilo u hrvatskom dresu, a želim mu još puno radosnih trenutaka na nogometnim terenima i izvan njih. Prije svega, puno zdravlja - dodao je.

Kustić: Poštujemo da više ne može dati što je dao

- U potpunosti poštujemo Šiminu odluku da reprezentaciji više ne može dati ono što bi želio te mu u ime Hrvatskog nogometnog saveza želim zahvaliti na velikom doprinosu koji je dao uspjesima naše reprezentacije. Šime je uistinu bio vedri duh naše svlačionice, pozitivac i emotivac, a pritom vrhunski nogometaš - kazao je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

- Fotografija na kojoj Šime leži i grli hrvatsku zastavu nakon pobjede protiv Engleske uvijek će ostati simbol radosti, patriotizma i ponosa s kojima je nastupao za Hrvatsku. Šimi sam poručio da je njegova pozitivna energija zarazna te da su mu vrata hrvatskog nogometa uvijek otvorena. Dakako, želim mu puno sreće i uspjeha u nastavku nogometne karijere, kao i u privatnom životu - kaže Kustić.

