Obavijesti

Sport

Komentari 16
NAŠA PRVA VIOLINA

Emotivni Martinović kroz suze: Osvojiti medalju kao kapetan Hrvatske... To je nešto čudesno!

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 4 min
Emotivni Martinović kroz suze: Osvojiti medalju kao kapetan Hrvatske... To je nešto čudesno!
Foto: Hrvatski rukometni savez

Gledajte, ne bih nikad rekao da ću ovo ostvariti. Ja sam rođen u Austriji i da jednog dana budem tu i da osvojim medalju kao kapetan Hrvatske...To je čudo, rekao je Martinović

Admiral

Bronca je u džepu i Hrvatska je ponosna na svoje heroje. Sjajan turnir odigrali su hrvatski rukometaši, preživjeli sve ozljede i nedaće i kući zasluženo idu s medaljom oko vrata. Svaka utakmica imala je novog igrača koji je povukao, ali poanta svega bila je zajedništvo kroz cijeli turnir. Kapetan Ivan Martinović igrao je nadahnuto, a nakon bronce pustio je i suzu.

Rukometaši Hrvatske osvojili broncu na Europskom prvenstvu Rukometaši Hrvatske osvojili broncu na Europskom prvenstvu Rukometaši Hrvatske osvojili broncu na Europskom prvenstvu
50
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Jedva čekam zagrliti i poljubiti svoje suigrače i obitelj. Pokazali smo kako se bori i gine za Hrvatsku i vjerovali smo da možemo ponoviti medalju, iako neki nisu. Ne mogu vam opisati koliko sam ponosan. Imali smo puno problema s ozljedama, ali kad izađeš na teren i vidiš navijače, obitelj i kada krene naša muzika, e onda se boriš do kraja - započeo je Martinović.

- Idemo ponoviti ovo na idućim turnirima, pokzali smo da možemo, a sada smo skupili još više samopouzdanja i iskustva, ali prvo idemo uživati u ovome trenutku. Ponos? Gledajte, ne bih nikad rekao da ću ovo ostvariti. Ja sam rođen u Austriji i da jednog dana budem tu i da osvojim medalju kao kapetan Hrvatske...To je čudo - kroz suze rekao je Martinović.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Rukometaši nakon osvojene bronce 10:18
Rukometaši nakon osvojene bronce | Video: Hrvatski rukometni savez

Komentirao je utakmicu i turnir sjajni Luka Lovre Klarica.

- Neki dan su nam Danci zviždali na himnu tako da ih može biti sram, ali pokazali smo da možemo protiv svih njih igrati. Teška utakmica, Islanđani igrali neku obranu koju nitko nikad nije vidio. Izdržali smo i zasluženo ih pobijedili - rekao je Klarica.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 16
UŽIVO Transferi: Dinamo pustio dvojicu igrača, Mlačić razmišlja o nekoliko opcija za transfer...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo pustio dvojicu igrača, Mlačić razmišlja o nekoliko opcija za transfer...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Hrvatska - Island 34-33: Toooo! Rukometaši osvojili medaljuuu
DRAMA U HERNINGU

Hrvatska - Island 34-33: Toooo! Rukometaši osvojili medaljuuu

Sedma je to medalja za hrvatske rukometaše u povijesti europskih prvenstava pri čemu četvrta bronca (2026., 2016., 2012., 1994.), uz tri srebra (2020., 2010., 2008.)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026