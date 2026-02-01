Emotivni Martinović kroz suze: Osvojiti medalju kao kapetan Hrvatske... To je nešto čudesno!

Bronca je u džepu i Hrvatska je ponosna na svoje heroje. Sjajan turnir odigrali su hrvatski rukometaši, preživjeli sve ozljede i nedaće i kući zasluženo idu s medaljom oko vrata. Svaka utakmica imala je novog igrača koji je povukao, ali poanta svega bila je zajedništvo kroz cijeli turnir. Kapetan Ivan Martinović igrao je nadahnuto, a nakon bronce pustio je i suzu.

- Jedva čekam zagrliti i poljubiti svoje suigrače i obitelj. Pokazali smo kako se bori i gine za Hrvatsku i vjerovali smo da možemo ponoviti medalju, iako neki nisu. Ne mogu vam opisati koliko sam ponosan. Imali smo puno problema s ozljedama, ali kad izađeš na teren i vidiš navijače, obitelj i kada krene naša muzika, e onda se boriš do kraja - započeo je Martinović.

- Idemo ponoviti ovo na idućim turnirima, pokzali smo da možemo, a sada smo skupili još više samopouzdanja i iskustva, ali prvo idemo uživati u ovome trenutku. Ponos? Gledajte, ne bih nikad rekao da ću ovo ostvariti. Ja sam rođen u Austriji i da jednog dana budem tu i da osvojim medalju kao kapetan Hrvatske...To je čudo - kroz suze rekao je Martinović.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 10:18 Rukometaši nakon osvojene bronce | Video: Hrvatski rukometni savez

Komentirao je utakmicu i turnir sjajni Luka Lovre Klarica.

- Neki dan su nam Danci zviždali na himnu tako da ih može biti sram, ali pokazali smo da možemo protiv svih njih igrati. Teška utakmica, Islanđani igrali neku obranu koju nitko nikad nije vidio. Izdržali smo i zasluženo ih pobijedili - rekao je Klarica.