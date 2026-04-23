HEROJ LAZIJA

Emotivni Motta: Finale protiv Intera? Nadam se trijumfu. Ove suze posvećujem navijačima...

Piše Issa Kralj,
Foto: Daniele Mascolo

Bit ćemo spremni, dobio sam puno savjeta s raznih strana. Ovo je sve jako emotivno za mene, nikada ovako nešto nisam doživio - rekao je Eduardo Motta koji je vodio Lazio do finala talijanskog Kupa

Nogometaši Lazija izborili su plasman u finale talijanskog Kupa u Bergamu gdje su nakon raspucavanja penala pobijedili Atalantu 3-2. Na putu do osvajanja Kupa čeka ih Inter koji je trenutačno vodeća momčad Serie A.

Prva utakmica u Rimu je završila remijem (2-2), a nakon 90 minuta u Bergamu na semaforu je bilo 1-1. Slijedili su produžeci, a pobjednika su odlučivali udarci s bijele točke. Apsolutni heroj utakmice bio je golman Lazija Edoardo Motta (21), koji je obranio čak četiri uzastopna penala i tako svojoj momčadi osigurao borbu za trofej. Motta nakon utakmice nije mogao sakriti emocije. 

Coppa Italia - Semi Final - Second Leg - Atalanta v Lazio
- Finale protiv Intera? Nadam se da ćemo priču završiti konačnim trijumfom, bez nekih dodatnih komplikacija. Ali, bit ćemo spremni, dobio sam puno savjeta s raznih strana. Ovo je sve jako emotivno za mene, nikada ovako nešto nisam doživio. Ove suze posvećujem svim navijačima i svima koji me poznaju - izjavio je. 

Još prije utakmice, trener Maurizio Sarri naglasio je kako je Motta kvalitetan golman. 

- Što više pričamo o njemu, stvaramo mu veći pritisak, pustite dečka, on trenira normalno. Mlad je, ima kvalitetu i pustimo da govori na terenu. 

FOTO Luksuzni dom Modrićevih od 12 milijuna eura: 13 soba, kino, garaža za 10 automobila...
KAPETANOVA MADRIDSKA VILA

FOTO Luksuzni dom Modrićevih od 12 milijuna eura: 13 soba, kino, garaža za 10 automobila...

Modrić je za sobom u Madridu ostavio veliko nasljeđe i 28 trofeja po čemu je rekorder kluba. U glavnom gradu Španjolske je godinama živio u naselju La Moraleja, u vili s okućnicom na 2700 kvadrata
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Nestala je s terena, otišla u reality pa postala model u tangicama. Sad se vraća tenisu
BILA JE 26. NA SVIJETU

FOTO Nestala je s terena, otišla u reality pa postala model u tangicama. Sad se vraća tenisu

Talijanska tenisačica Camila Giorgi (34) šokirala je svijet prošle godine nakon što se odlučila umiroviti iz sporta kako bi postala model za donje rublje... Ali nedavno je najavila povratak na WTA Tour od 2027. godine

