Emotivni Motta: Finale protiv Intera? Nadam se trijumfu. Ove suze posvećujem navijačima...

Nogometaši Lazija izborili su plasman u finale talijanskog Kupa u Bergamu gdje su nakon raspucavanja penala pobijedili Atalantu 3-2. Na putu do osvajanja Kupa čeka ih Inter koji je trenutačno vodeća momčad Serie A.

Prva utakmica u Rimu je završila remijem (2-2), a nakon 90 minuta u Bergamu na semaforu je bilo 1-1. Slijedili su produžeci, a pobjednika su odlučivali udarci s bijele točke. Apsolutni heroj utakmice bio je golman Lazija Edoardo Motta (21), koji je obranio čak četiri uzastopna penala i tako svojoj momčadi osigurao borbu za trofej. Motta nakon utakmice nije mogao sakriti emocije.

- Finale protiv Intera? Nadam se da ćemo priču završiti konačnim trijumfom, bez nekih dodatnih komplikacija. Ali, bit ćemo spremni, dobio sam puno savjeta s raznih strana. Ovo je sve jako emotivno za mene, nikada ovako nešto nisam doživio. Ove suze posvećujem svim navijačima i svima koji me poznaju - izjavio je.

Još prije utakmice, trener Maurizio Sarri naglasio je kako je Motta kvalitetan golman.

- Što više pričamo o njemu, stvaramo mu veći pritisak, pustite dečka, on trenira normalno. Mlad je, ima kvalitetu i pustimo da govori na terenu.