Emotivni Zubac: 'Plakao sam, bilo je stvarno jako teško...'

Hrvatski košarkaš Ivica Zubac konačno se oglasio nakon što je napustio Los Angeles Clipperse. Hrvatski centar, koji je u klubu imao najduži staž, razmijenjen je u Indiana Pacerse u šokantnom potezu koji se dogodio samo dva dana nakon što je sa suprugom Kristinom dobio prvo dijete. U emotivnom istupu otkrio je koliko ga je pogodio oproštaj od kluba koji je zvao svojim domom.

- Još uvijek nisam svjestan svega. Mislim da me još nije pogodilo. Sve što sam znao zadnjih osam godina, sada je drugačije. Trebat će mi neko vrijeme da se prilagodim - rekao je Zubac u razgovoru za ClutchPoints.

Foto: Trevor Ruszkowski

- Kada me je Lawrence Frank (predsjednik košarkaških operacija Clippersa) nazvao da me obavijesti, a onda i svi ti razgovori s ljudima iz Pacersa koje sam morao proći, bilo je jako teško. Onda me pogodilo da Clippersi idu na put i pomislio sam da bi bilo dobro da odem tamo, pa sam nazvao Lawrencea i rekao mi je da mogu doći kad god želim.

Otkrio je kako je izgledao oproštaj od suigrača s kojim je tolike godine dijelio parket.

- Otišao sam tamo, sreo dosta ljudi prije nego što su krenuli na put i sjedili smo pet ili šest sati, ni sam ne znam koliko. Pričali smo o uspomenama, svemu što smo radili i kroz što smo prošli, i puno ljudi je plakalo. Plakao sam i ja. Bilo je teško, čovječe, bilo je stvarno teško. Uvijek misliš da se to može dogoditi - razmjene i sve to - ali zapravo nikad ne očekuješ da će se dogoditi, ne želiš da se dogodi. Kad se dogodilo, bilo je stvarno teško - priznao je.

Hvat je u dresu Clippersa odigrao 513 utakmica i bio jedan od najbitnijih igrača na parketu, a kroz osam sezona je upisivao 11,4 poena, 9,3 skoka, 1,6 asistencija i jednu ukradenu loptu po susretu.

- Smiješno je kada me ljudi pitaju o mom vremenu s Lakersima, a ja budem kao: "Ne znam ništa". Nisam ni znao. Nisam imao pojma o košarci tada. Počeo sam je učiti tek kada sam stigao u Clipperse. Bio sam dijete kad sam došao i od prvog dana, Patrick Beverley me "maltretirao". Puno sam naučio od njega i to je bio nekakav početak svega. Puno me to testiralo, a igrajući sa svim tim sjajnim suigračima, sjajnim igračima, toliko sam toga naučio - rekao je Zubac.

Foto: Trevor Ruszkowski

Međutim, u dugoj karijeri u Clippersima nije uspio ostvariti jednu želju.

- Stvarno sam želio biti dio šampionske momčadi i to je možda jedini loš osjećaj iza svega ovog - ne osvajanje prvenstva. Jer vjerujem da smo imali neke prilike, imali smo momčadi koje su bile sposobne za takvo što, ali nije bilo sreće sa zdravljem i to je jedina stvar koja će me kopkati - naglasio je.

Osvrnuo se i na navijače Clippersa koji su ga od početka podržali te dobro prihvatili i bili uz njega u teškim trenucima karijere.

- Navijači Clippersa su nevjerojatni. Prihvatili su me kada sam bio mlad, uvijek su me podržavali, čak i kada nisam igrao dobro. Uvijek su bili uz mene i vjerovali mi. To je jedna od najboljih navijačkih baza na svijetu. Prošli su kroz mnogo toga, mnogo loše sreće kroz razne sezone, ali način na koji dolaze na svaku utakmicu i podržavaju vas je zaista iskren. Imao sam mnogo lijepih trenutaka. Još uvijek ne mogu vjerovati da ću igrati protiv njih u budućnosti. To su moji ljudi za cijeli život - zaključio je Zubac.