Emreli može igrati za Dinamo: Fifa mu je ukinula suspenziju

Dinamo je na službenim stranicama objavio da je zaprimio odluku Fife o ukidanju disciplinskog postupka za Mahira Emrelija te sada ima pravo daljnjeg nastupanja za Dinamo, odnosno može konkurirati u utorak protiv Salzburga u četvrtom kolu Lige prvaka.

Podsjetimo, krovna nogometna organizacija, suspendirala je Dinamovog napadača zbog novčanog duga prema bivšem klubu, varšavskoj Legiji s kojom je izgubio pravnu bitku. Emreli već u petak uplatio više od 105.000 eura na račun varšavske Legije, a danas je na Maksimir stigla i službena potvrda o ukidanju suspenzije.

Azerbajdžanac je u veljači potpisao za Dinamo, a dva mjeseca ranije njega i još dvojicu igrača Legije po povratku s utakmice protiv Wisle napali su navijači poljskog kluba presrevši klupski autobus. Mahir Emreli se više nije vidio u Varšavi, već raskinuo ugovor s Poljacima koji su svoju pravdu odlučili tražiti putem Fife, pa na koncu dobili tužbu protiv bivšeg igrača.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Dinamo je u četvrtak obavio niz razgovora sa svojim igračem, Emreliju je iz kluba jasno dano do znanja kako su "modri" zbog nastale situacije spremni ići i na drastične mjere, čak raskinuti suradnju s azerbajdžanskim reprezentativcem. No to nije bilo potrebno jer je Emreli ozbiljno shvatio poruke iz Fife i Maksimira, pa je odmah uplatio navedeni iznos Poljacima.

U "modrom" dresu za sada je upisao 17 nastupa, zabio tek tri gola, a svakim je danom sve dalje od početnog sastava.

