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ON IM JE VELIKA ŽELJA

Englezi pišu: Jakirović i Hull idu po ponajboljeg igrača Hajduka!

Piše Luka Tunjić,
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Englezi pišu: Jakirović i Hull idu po ponajboljeg igrača Hajduka!
Foto: Focus Images/SIPA USA

Prema pisanju jednog engleskog medija, Hull je označio Pukštasa kao jednu od glavnih meta u ljetnom prijelaznom roku, što znači kako bi trebao poslati ozbiljnu ponudu na Poljud

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Sergej Jakirović u svojoj debitantskoj sezoni ispisao je jednu od najljepših nogometnih priča na Otoku. Mnogi su predviđali borbu za ostanak njegovom Hull Cityju, ali "tigrovi" su senzacionalno osvojili doigravanje i izborili promociju u Premier ligu.

Jakirovićev uspjeh postaje još impresivniji kada uzmemo u obzir da je sezonu izgurao bez ijednog pojačanja, s obzirom na to da je Engleski nogometni savez Hullu zabranio transfere na jednu godinu. Srećom, ta je zabrana istekla, što znači kako će Jakirović dobiti zaslužena pojačanja s kojom će napasti Premier ligu.

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Foto: Focus Images/SIPA USA

Nije tajna kako "profa" ima oko na nekoliko HNL igrača, a Sports Boom piše kako je Hull konkretno zainteresiran za hajdukovca Rokasa Pukštasa (21). Amerikanac je ponajbolji igrač Hajduka, poznat po raznovrsnosti, snažnom motoru u nogama i izuzetnoj čvrstoći u duelima. 

Prema pisanju navedenog engleskog medija, Hull je označio Pukštasa kao jednu od glavnih meta u ljetnom prijelaznom roku, što znači kako bi trebao poslati ozbiljnu ponudu na Poljud. 

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Prema Transfermarktu, Pukštasova tržišna vrijednost iznosi šest milijuna eura, a Jakirović u njemu vidi igrača koji bi mogao pomoći klubu da sačuva mjesto u Premier ligi, ali i vrijednog igrača za budućnost.

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