Englezi pišu: Jakirović i Hull idu po ponajboljeg igrača Hajduka!

Sergej Jakirović u svojoj debitantskoj sezoni ispisao je jednu od najljepših nogometnih priča na Otoku. Mnogi su predviđali borbu za ostanak njegovom Hull Cityju, ali "tigrovi" su senzacionalno osvojili doigravanje i izborili promociju u Premier ligu.

Jakirovićev uspjeh postaje još impresivniji kada uzmemo u obzir da je sezonu izgurao bez ijednog pojačanja, s obzirom na to da je Engleski nogometni savez Hullu zabranio transfere na jednu godinu. Srećom, ta je zabrana istekla, što znači kako će Jakirović dobiti zaslužena pojačanja s kojom će napasti Premier ligu.

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Nije tajna kako "profa" ima oko na nekoliko HNL igrača, a Sports Boom piše kako je Hull konkretno zainteresiran za hajdukovca Rokasa Pukštasa (21). Amerikanac je ponajbolji igrač Hajduka, poznat po raznovrsnosti, snažnom motoru u nogama i izuzetnoj čvrstoći u duelima.

Prema pisanju navedenog engleskog medija, Hull je označio Pukštasa kao jednu od glavnih meta u ljetnom prijelaznom roku, što znači kako bi trebao poslati ozbiljnu ponudu na Poljud.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Prema Transfermarktu, Pukštasova tržišna vrijednost iznosi šest milijuna eura, a Jakirović u njemu vidi igrača koji bi mogao pomoći klubu da sačuva mjesto u Premier ligi, ali i vrijednog igrača za budućnost.