Englezi i Česi prošli na Euro 2020. preko C. Gore i Kosova

Engleska, Turska, Francuska i Češka plasirali su se na EURO 2020. Otočani i Česi učinili su to uz golijade protivnika u susretima odigranima u četvrtak navečer.

Utakmica Engleske i Crne Gore donijela je očekivanog pobjednika, no nitko nije mogao slutiti da će to Englezi učiniti s baš ovim rezultatom 7-0. Prava golijada za goste na Wembleyu - ne baš gostoljubivo. No, barem su Crnogorci vidjeli dobar nogomet, a nije ništa bolje očekivao niti bosanskohercegovački stručnjak na klupi poražene momčadi.

Krenuli su Englezi s golijadom već u 11. minuti. Redali su se strijelci Oxlade-Chamberlain, zatim dva puta Kane pa nakon točno pola sata igre Marcus Rashford za 4-0. Do kraja poluvremena, Harry Kane je već imao hat-trick u džepu. U 37. minuti je zabio za 5-0 na asistenciju Alexandera-Arnolda, apsolutno miran odlazak u svlačionice za Engleze.

Zabili su u 66. minuti napokon i Crnogorci, no nažalost, tek autogol. Aleksandar Šofranac potopio je svoju momčad, a zatim ih je dokrajčio Tammy Abraham postavivši na semafor 7-0.

Foto: JOHN SIBLEY

Češka - Kosovo 2-1

Drugi par skupine A u susretima u srijedu bili su Češka i Kosovo. Iako u prvom dijelu nismo vidjeli ništa osim žutih kartona (1 za domaće, 3 za goste), odmah početkom drugog dijela, u 50. minuti, gosti su poveli golom Atdhea Nuhiua na asistenciju Florenta Hadergjonaja. Čak 20 minuta su gosti tražili odgovor, a potom zabili za izjednačenje. Strijelac - Alex Kral. Probudili su se Lesi, a osam minuta nakon prvog gola uspjeli i povesti prvi puta na utakmici.

Nešto više od 10 minuta prije kraja strijelac prvog gola zabio je i svoj drugi gol na susretu za konačnih 2-1.

Portugal - Litva 6-0

Portugal prema Litvi nije bio puno blaži nego li Engleska prema Crnogorcima. Tek jedan gol manje zabio je Ronaldo i njegovo društvo Litvancima.

Započeo je i sve završio tko drugi nego Cristiano Ronaldo. Prvo je zabio iz penala u 7. minuti,a potom povećao prednost u 22. minuti na 2-0, rezultat s kojim se otišlo na odmor.

Pri povratku su se i njegovi suigrači odlučili pucati po golu, a prvi pokušaj koji je ušao bio je Pizzijev u 52. minuti, a onda je krenuo "blitzkrieg". Četiri minutie kasnije Paciencia trese mrežu Litve za 4-0, šest minuta potom isto čini Bernardo Silva, a za dvije minute, Cristano Ronaldo dolazi do hat-tricka, a Portugal do konačnog 6-0 rezultata.

Iako su utrpali šesticu, Portugalci i dalje nisu osigurali Euro. Do kraja kvalifikacija je ostalo još jedno kolo, a najveći suparnici su im Srbi koji se pak nadaju čudu. Srbi u posljednjem kolu igraju protiv Ukrajine koja je već osigurala Euro, a uz pobjedu protiv Ukrajinaca moraju računati i na kiks Portugala koji igra protiv Luksemburga, što je praktički nemoguća misija.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Srbija - Luksemburg 3-2

Srbija je pred praznim tribinama u Beogradu svladala Luksemburg u drugoj utakmici skupine B rezultatom 3-2. Mitrović je dva puta u prvom poluvremenu tresao mrežu. Prvo u 11. minuti na asist Dušana Tadića, a potom na Ljajićevo dodavanje u dvije minute prije odlaska u svlačionice.

Uspjeli su se probuditi gosti i postići gol u 54. minuti golom Rodriguesa, no Nemanja Radonjić povisio je prednost Srbije opet na plus dva. Jedino što su do kraja luksemburški nogometaši uspjeli napraviti jest smanjiti prednost golom Sinanija u 79. minuti susreta na 3-2.

Turska - Island 0-0

Turski nogometaši plasirali su se na EURO 2020 nakon što su u dvoboju skupine H u Istanbulu odigrali 0-0 sa Islandom, a taj rezultat je odveo na EURO i svjetske prvake Francuze. Islanđanima je za prolaz trebala pobjeda u Istanbulu, a do nje ipak nisu došli,iako su u samoj završnici dvoboja propustili nekoliko prilika. Najveća šansa zbila se u 83. minuti kada je udarac glavom Magnussona na gol-crti zaustavio turski branič Demiral.

Francuska - Moldavija 2-1

Francuzi su sat vremena prije dvoboja u Parizu s Moldavijom znali da su već prošli, pa su opušteno ušli u dvoboj i u 9. minuti Rata je doveo Moldavce u vodstvo. U 35. minuti izjednačio je Varane, no svjetski prvaci su drugi i pobjednički gol zabili tek u 77. minuti, a strijelac je bio Giroud iz penala.