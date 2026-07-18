Engleska ikona žestoko po Fifi: Svi znamo zašto se igra. Za 20 godina nitko je se neće sjećati

Legendarni engleski napadač Alan Shearer komentirao je utakmicu Engleske i Francuske koja će se od 23 sata igrati u Miamiju. Ulog je velik jer se obje reprezentacije bore za brončanu medalju; reprezentacija koja završi na trećem mejstu dobit će od Fife 29 milijuna dolara (25,3 milijuna eura), dok će četvrta najbolja ekipa SP-a dobiti 27 milijuna dolara (23,6 milijuna eura).

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Ikona Newcastlea ne slaže se s tim susretom i mjestom odigravanja utakmice; igrat će se u Miamiju gdje temperature trenutačno sežu i do 38 stupnjeva.

- Utakmica za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu je smiješna. Fifa stalno govori o zaštiti i zdravlju igrača, a onda momčadi koje su već ispale tjera da putuju u Miami i igraju po velikoj vrućini.

Foto: Scott Heppell/REUTERS

Smatra da je igračima nakon naporne klupske sezone vrijeme da odu na odmor.

- Igrači žele otići na odmor i maknuti se od turnira. Za 20 godina neće pričati kako su ponosni što su završili treći ili četvrti. Sve je to besmisleno i za Englesku i za Francusku. Nažalost, svi znamo zašto se ova utakmica igra. Treba je ukinuti.