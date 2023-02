Engleske legende nahvalile su Gvardiola: Klub koji ga dovede dobit će zbilja posebnog igrača

Hrvatski stoper Joško Gvardiol (21) u osmini finala Lige prvaka pokazao je klasu i oduševio sve ljubitelje nogometa. Leipzig je remizirao protiv Manchester Cityja 1-1, a hrvatski reprezentativac spasio je njemačku momčad od poraza.

Gvardiol je u 70. minuti maestralno nadskočio cijelu obranu Cityja i zabio za konačan rezultat, a pohvale za njegovu igru pristižu za svih strana. 'Zapalio' je društvene mreže, a priznanje su mu odala i brojna slavna lica iz svjetskog nogometa.

Legendarni Rio Ferdinand, ikona Manchester Uniteda, o hrvatskom stoperu misli sve najbolje.

- Gledao sam ga na Svjetskom prvenstvu gdje je bio veličanstven. Ima stas i velik je te brz branič. Ali znate što mi odskače kod njega? Njegov temperament. Možete vi imati sve atribute koje želite, ali on je po temperamentu vrlu miran. A upravo je to ono što želite - kazao je.

Foto: Tim Goode/PRESS ASSOCIATION

Bivši engleski veznjak Owen Hargreaves nadovezao se na Ferdinanda rekavši da je Gvardiol najbolji mladi stoper na svijetu.

- Kad sam ga prvi put vidio nisam mislio da može biti toliko dobar. Tehnički, fizički... ma on može i povući prema naprijed, može i driblati. Taj lik ima sve. Tko god ga dovede, dobit će stvarno posebnog igrača - rekao je.

Foto: Tim Goode/PRESS ASSOCIATION

U analizi BT Sporta Martin Keown nahvalio je hrvatskog stopera napomenuvši da je sudac mogao svirati prekršaj.

- Bio je to prekrasan ubačaj, ali pogledajte koliko je visoko on skočio, tu je postojao samo jedan pobjednik. Bio sam oprezan jer sam mislio da bi sudac mogao svirati prekršaj, ali svaka čast Gvardiolu. Bio je to zaista dobar skok - rekao je Keown.

Najčitaniji članci