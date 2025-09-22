Engleski mediji: Gvardiol je bio savršen, a onda su ga prevarili

U velikom derbiju Premier lige, Arsenal i Manchester City podijelili su bodove odigravši 1-1 na Emiratesu. Utakmicu je obilježio rani gol Erlinga Haalanda i dramatična završnica u kojoj je Gabriel Martinelli donio bod "topnicima". Za hrvatskog reprezentativca Joška Gvardiola bio je to jubilarni 100. nastup u dresu Cityja, a njegova izvedba, iako većim dijelom impresivna, ostala je u sjeni izjednačujućeg gola.

Dominacija u obrani i mirnoća pod pritiskom

Gvardiol je veći dio susreta bio jedan od najboljih pojedinaca na terenu. Analize medija poput Squawke ističu njegovu čvrstinu i smirenost pod Arsenalovim pritiskom. S devet izbijenih lopti, dva presijecanja i čak 75 posto dobivenih duela (6 od 8), hrvatski stoper je uspješno neutralizirao opasnog napadača Arsenala Viktora Gyökeresa, koji se nije naigrao pored njega i Rubena Diasa.

Pohvale su stizale i za njegovu igru u zraku te sposobnost iznošenja lopte i započinjanja napada, što je potvrdilo njegov status ključnog igrača u obrani Pepa Guardiole. U više navrata je demonstrirao iskustvo i mirnoću, osobito u drugom poluvremenu kada je Arsenal pojačao ofenzivu.

Joško Gvardiol protiv Arsenala

Kobna pogreška u završnici

Ipak, cjelokupni dojam pokvario je trenutak odluke u 92. minuti. Eberechi Eze, koji je ušao s klupe, poslao je sjajnu dugu loptu iza leđa obrane Cityja. Gvardiol je, prema ocjenama nekih analitičara, loše procijenio situaciju i nije uspio ispratiti Gabriela Martinellija, koji je majstorski prebacio vratara Donnarummu za konačnih 1-1. Mediji poput Manchester Evening Newsa navode kako je "na kraju bio prevaren", ističući da ga je taj jedan trenutak dekoncentracije koštao savršene ocjene.

Zbog te dvojake izvedbe, dominantne kroz 90 minuta i nesigurne u ključnom trenutku, ocjene za Gvardiolov nastup bile su šarolike. Dok su mu neki, poput Yahoo Sportsa i GiveMeSporta, dodijelili visoku ocjenu 7,5, hvaleći njegovu gotovo besprijekornu obrambenu igru, drugi su bili stroži. Manchester Evening News ocijenio ga je sa 6, fokusirajući se isključivo na pogrešku kod gola. Većina ostalih izvora, uključujući NBC Sports, dala mu je solidnu sedmicu, istaknuvši kako je to "bila njegova vrsta utakmice" u kojoj se odlično nosio s pritiskom sve do same završnice.

Zaključno, Joško Gvardiol je u svom 100. nastupu za Manchester City pokazao zašto je jedan od najcjenjenijih braniča svijeta. Njegova partija protiv Arsenala bila je demonstracija snage, inteligencije i tehničke potkovanosti. No u nogometu na najvišoj razini često odlučuju detalji, a jedan takav detalj u sudačkoj nadoknadi spriječio je da njegov jubilej bude okrunjen pobjedom i čistom mrežom.