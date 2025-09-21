VIDEO Arsenal se u nadoknadi spasio poraza protiv Cityja

U zadnjoj utakmici 5. kola engleskog nogometnog prvenstva Arsenal i Manchester City odigrali su 1-1. Gosti su bolje otvorili susret i dominirali posjedom. Prednost su okrunili u 9. minuti kada je Tijjani Reijnders odigrao dubinsku loptu prema Erlingu Haalandu. Norvežanin se sjurio prema golu, bio prebrz za Salibu i Gabriela te mirno pogodio pored nemoćnog Raye.

Foto: Matthew Childs

Nakon gola City se povukao, a do kraja poluvremena Arsenal je bio opasniji prema naprijed. Najviše su prijetili preko Nonija Maduekea, koji je stvarao velike probleme Nicu O'Reillyju na boku. Na poluvremenu je Mikel Arteta odmah uveo dvije najveće uzdanice. Umjesto Maduekea ušao je Saka, a umjesto Merina novo pojačanje Eze.

Ulaskom novih igrača Arsenal je bio još opasniji, ali na golu gostiju briljirao je Gigi Donnarumma. U 54. minuti obranio je udarac Sake, a samo nekoliko minuta kasnije i pokušaj Zubimendija. Iako ih je Talijan izluđivao obranama, “topnici” nisu odustajali i nagrada im je stigla u samoj završnici – Martinelli je u 93. minuti poravnao sjajnim golom.

Golove pogledajte OVDJE.

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol odigrao je cijeli susret za City, kod kojega zbog ozljede ahilove tetive još nema Matea Kovačića.

Drugi Arsenal sada ima 10 bodova, kao i treći Tottenham te četvrti Bournemouth, dok je City deveti sa sedam bodova. Na vrhu je Liverpool s 15 bodova.