Obavijesti

Sport

Komentari 1
IGRAO GVARDIOL

VIDEO Arsenal se u nadoknadi spasio poraza protiv Cityja

Piše HINA, Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Arsenal se u nadoknadi spasio poraza protiv Cityja
Foto: Matthew Childs

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol odigrao je cijeli susret za City, kod kojega zbog ozljede ahilove tetive još nema Matea Kovačića

U zadnjoj utakmici 5. kola engleskog nogometnog prvenstva Arsenal i Manchester City odigrali su 1-1. Gosti su bolje otvorili susret i dominirali posjedom. Prednost su okrunili u 9. minuti kada je Tijjani Reijnders odigrao dubinsku loptu prema Erlingu Haalandu. Norvežanin se sjurio prema golu, bio prebrz za Salibu i Gabriela te mirno pogodio pored nemoćnog Raye.

Premier League - Arsenal v Manchester City
Foto: Matthew Childs

Nakon gola City se povukao, a do kraja poluvremena Arsenal je bio opasniji prema naprijed. Najviše su prijetili preko Nonija Maduekea, koji je stvarao velike probleme Nicu O'Reillyju na boku. Na poluvremenu je Mikel Arteta odmah uveo dvije najveće uzdanice. Umjesto Maduekea ušao je Saka, a umjesto Merina novo pojačanje Eze.

GRADSKI DERBI VIDEO Liverpool slavio protiv Evertona i zadržao vrh tablice
VIDEO Liverpool slavio protiv Evertona i zadržao vrh tablice

Ulaskom novih igrača Arsenal je bio još opasniji, ali na golu gostiju briljirao je Gigi Donnarumma. U 54. minuti obranio je udarac Sake, a samo nekoliko minuta kasnije i pokušaj Zubimendija. Iako ih je Talijan izluđivao obranama, “topnici” nisu odustajali i nagrada im je stigla u samoj završnici – Martinelli je u 93. minuti poravnao sjajnim golom.

Golove pogledajte OVDJE.

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol odigrao je cijeli susret za City, kod kojega zbog ozljede ahilove tetive još nema Matea Kovačića.

EVO GDJE GLEDATI Čeka nas nogometni maraton! Od Poljuda do Anfielda, Europa 'gori' u vikendu velikih derbija
Čeka nas nogometni maraton! Od Poljuda do Anfielda, Europa 'gori' u vikendu velikih derbija

Drugi Arsenal sada ima 10 bodova, kao i treći Tottenham te četvrti Bournemouth, dok je City deveti sa sedam bodova. Na vrhu je Liverpool s 15 bodova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Dinamu će u Europskoj ligi biti dodijeljena tri boda bez borbe? Sve je na Uefi, a evo i zašto...
USKORO PADA ODLUKA

Dinamu će u Europskoj ligi biti dodijeljena tri boda bez borbe? Sve je na Uefi, a evo i zašto...

Zbog napada Izraela na Dohu, Katarski nogometni savez lobira kako bi se izraelska reprezentacija i klubovi izbacili iz svih europskih natjecanja
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Valentina Miletić blistala tijekom derbija na Poljudu
ATRAKTIVNA VODITELJICA

FOTO Valentina Miletić blistala tijekom derbija na Poljudu

Atraktivna voditeljica Valentina Miletić najpoznatija je po angažmanu na nogometnim terenima, ali kao voditeljica se okušala i na borilačkim priredbama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025