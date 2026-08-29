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Engleski mediji: Leteći start za Sergeja Jakirovića u Premier ligi

Piše Issa Kralj,
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Engleski mediji: Leteći start za Sergeja Jakirovića u Premier ligi
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Foto: Scott Heppell
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Jakirovićev Hull šokira Premier ligu: druga pobjeda zaredom, Coventry pao u 82. minuti, a engleski mediji već pričaju o 'letećem startu'

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Sergej Jakirović došao je do druge pobjede u nizu u Premier ligi. Njegov Hull City je u drugom kolu na gostovanju savladao Converty 1-0. 'Tigrovi' su do pobjede došli pred sam kraj utakmice kada je u 82. minuti zabio Liam Millar. Domaćinima je prošle sezone osvojio Championship, ali Jakirovićeva momčad uspješno je uzela tri boda koji se trenutačno nalazi na drugom mjestu, iza Manchester Cityja. 

Engleski mediji raspisali su se o novoj Hullovoj pobjedi u Premier ligi, a mnogi su Jakirovićevu momčad uoči početka sezone otpisivali. 

Premier League - Coventry City v Hull City
Foto: TONY O BRIEN

U naslovu piše da je Hull nastavio "leteći start" u Premier ligi, uz napomenu da je riječ o klubu koji se prošle sezone borio za ostanak u Championshipu. 

- Hull je i dalje među favoritima za ispadanje, ali kakav je ovo početak nakon desetljeća izvan elite - stoji u tekstu The Guardiana. Naglasili su kako je Coventry većim dijelom susreta imao inicijativu, ali nije uspio iskoristiti svoje prilike. Hull je preživio najteža razdoblja, a onda napravio upravo ono što dobre momčadi rade i kaznio protivnika kada je dobio priliku. 

The Sun je stavio jednostavan naslov: 

- Tigrovi imaju dvije od dvije i potvrdili su pobjedu protiv Manchester Uniteda slavljem protiv drugog novaka Premier lige

The Times također je naglasio isti obrazac. Coventry je imao veći posjed i više vremena proveo napadajući, ali nije uspio probiti čvrsto organiziranu obranu Hulla. Jakirović je čekao priliku u tranziciji, a njegova se ideja na kraju isplatila.

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