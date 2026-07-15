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TUCHEL I IGRAČI NA UDARU

Engleski mediji su nemilosrdni: 'Okrutno. Opet agonija na SP-u! Navijači su ludi: Tuchel kukavica

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 4 min
Engleski mediji su nemilosrdni: 'Okrutno. Opet agonija na SP-u! Navijači su ludi: Tuchel kukavica
Foto: Dylan Martinez
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Engleska je opet slomljena protiv Argentine! Tuchelova kukavička taktika i kasni preokret srušili su san o finalu, a britanski mediji su razapeli 'tri lava' i izbornika

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San o svjetskom naslovu za Engleze je završen. Još jednom, Argentina je bila kobna. U dramatičnom polufinalu Svjetskog prvenstva, Engleska je poražena 2-1, a južnoamerička momčad osigurala je mjesto u finalu. Anthony Gordon doveo je 'tri lava' u vodstvo, no kasni golovi Enza Fernandeza i Lautara Martineza srušili su engleske snove i produljili agoniju koja traje od 1966. godine. Mediji na Otoku nisu štedjeli kritike, secirajući svaki potez, od taktičkih odluka izbornika do mentaliteta momčadi.

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FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina
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Foto: Carlos Barria

Tuchel na udaru kritika zbog kukavičke taktike

Odmah nakon posljednjeg zvižduka, fokus engleskih medija i stručnih komentatora usmjerio se na izbornika Thomasa Tuchela. Njegova odluka da se momčad povuče nakon vodstva ocijenjena je kao ključna pogreška koja je preokrenula tijek utakmice. Gary Neville bio je oštar za Sky Sports.

​- Engleska nikada neće imati bolju priliku doći do finala. Bili su pet minuta plus nadoknadu udaljeni od finala - rekao je Neville.

​- Postali su preuski i povukli su se preduboko, dodao je bivši nogometaš.

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina
Foto: DALE ZANINE

Njegovo mišljenje dijeli i reporter Rob Dorsett, koji je izravno prozvao njemačkog stratega.

​- Čovjek kojeg je FA zaposlio zbog briljantnog taktičkog njuha u nokaut utakmicama mora priznati pogrešku. Engleska je povela i imala prednost, a Tuchel se odmah prebacio na čuvanje rezultata. Povlačenje u duboku obranu na više od pola sata s nadoknadom prebacilo je sav zamah na stranu Argentine. Znakovi upozorenja bili su brojni i prije izjednačenja, a još više prije pobjedničkog gola.

Surovu presudu zaokružio je beskompromisni Roy Keane svojom tipičnom izravnošću:

​- Pobijedila je bolja momčad.

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina
Foto: Paul Childs

Napisi nakon polufinala

Mirror je napisao kako 'Englezi opet prolaze kroz agoniju Svjetskog prvenstva', a Daily Mail je bio nešto nježniji uz naslov 'Okrutan kraj! Engleska je podbacila i prosula prednost protiv Argentine'. The Sun je bio kratak s naslovom 'San je gotov', a Daily Express je napisao 'Okrutni udarac Argentinaca za prekid sna o SP-u'. 

The Sun je prenio napise navijača koji su komentirali igru Engleske nakon gola Gordona. Složni su u činjenici da je Tuchel prerano zatvarao utakmicu što im se obilo o glavu. Svu krivicu prebacili su na njemačkog trenera.

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