Engleski mediji zakucali Bilića za dno lige, on kaže: To je sjajno

<p>Novinari uglednog The Guardiana prognozirali su da će <strong>West Bromwich Albion</strong> završiti uvjerljivo posljednji u <strong>Premier ligi</strong>. Međutim, <strong>Slaven</strong> <strong>Bilić </strong>je reagirao suprotno od onog što su očekivali i bio je oduševljen takvom prognozom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: WBA slavi ulazak u Premier ligu</strong></p><p>- To je sjajno, ne možete dobiti veću pozitivu od toga. Ne mislim da je to izgovor ili alibi i da stvari mogu ići na bolje. Ne u tom smislu. Mislim na to - pokažimo im da svi griješe. Sad imamo još veću motivaciju - rekao je Bilić.</p><p>- Želimo se natjecati kao samopouzdana momčad koja će dugo ostati u ligi. Kladim se da kad su razgovarali sa <strong>Sheffield Unitedom</strong> prošle sezone, da su rekli da im je prvi cilj ostati u ligi. Ali kad su dobili zamah, nisu rekli 'ne, ne, sad smo zadovoljni' - dodao je Super Slav.</p><p>Iako <strong>WBA </strong>ima nevjerojatno mali budžet (20 milijuna eura) uzevši u obzir plasman u Premier ligu, Bilić je spreman iznenaditi sve i postati iznenađenje sezone.</p><p>- U svakoj ligi ima puno pozitivnih primjera svake sezone. Želimo biti poput njih. Za to morate imati pravu kvalitetu, jak mentalitet i ono najvažnije, morate vjerovati u sebe.</p><p>West Bromwich novu sezonu otvara susretom s <strong>Leicesterom </strong>kod kuće, a utakmica je na rasporedu u nedjelju u 15 sati.</p>