-\u00a0Ovdje ima nekoliko no\u0107nih klubova i\u00a0prve ve\u010deri smo gledali \u0161to se nudi. Na Filipovom Instagram storyju vidjeli smo da se nalazi u baru koji je bio doslovno sto metara udaljen od nas.\u00a0Zato smo skoknuli pi\u0107e, a ispostavilo se da je jedini slobodan stol bio onaj direktno preko puta njegovog. Pri\u0161ao sam mu i rekao da smo navija\u010di West Broma i do\u0161ao je popri\u010dati s nama i popiti pi\u0107e - rekao je uzbu\u0111eni Lloyd, kojem je Krovinovi\u0107 priredio no\u0107 za pam\u0107enje.

Atmosfera je bila vesela, Krovinovi\u0107 u slavljeni\u010dkom raspolo\u017eenju pa je uzeo mobitel i\u00a0po\u010deo listati svoje kontakte na FaceTimeu. Me\u0111u njima su bili Grady Diangana, Kamil Grosicki i Matheus Pereira, a de\u010dki iz WBA su se javili na prvu i pozabavljali se s vjernim navija\u010dima.

Ode\u0161 u Split na odmor, do\u017eivi\u0161 jednu od najve\u0107ih zgoda vezano uz svoj klub. De\u010dki \u0107e, sigurno, dru\u017eenje s Krovom prepri\u010davati\u00a0jo\u0161 godinama.

Noć za pamćenje: Krovinović u Splitu zabavljao navijače WBA

Krovinović je ovih dana bio u Splitu gdje je sasvim slučajno nabasao na velikog navijača West Bromwicha Dana Lloyda i njegovih trojicu prijatelja. S dečkima je nazdravio ulazak u Premier ligu i priredio im doživljaj

<p>Bio je to potez i pol kada je <strong>Filip Krovinović </strong>odlučio otići na posudbu u <strong>West Bromwich Albion</strong>. Benfica mu je dala do znanja da ove sezone neće biti mjesta za njega, ali bilo ga je u momčadi <strong>Slavena Bilića</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje WBA nakon ulaska u Premier ligu</strong></p><p>I mladi Zagrepčanin odradio je sezonu iz snova te s 'baggiesima' izborio P<strong>remier ligu</strong>. Slavilo se kasno u noć i danima nakon jer nije mala stvar ući u najveći rang engleskog nogometa, na najveću svjetsku pozornicu.</p><p>Nekadašnji igrač Zagreba i Rio Avea sada bi volio ostati u <strong>WBA trajno</strong>, no ostaje vidjeti hoće li se novopečeni engleski prvoligaš uspjeti dogovoriti s <strong>Benficom </strong>oko otkupa ugovora i hoće li mladi hrvatski as ostati na Otoku.</p><p>Dok se to ne odvije Krovinović je na zasluženom odmoru. Ovih dana bio je u Splitu gdje je sasvim slučajno nabasao na velikog navijača West Bromwicha <strong>Dana Lloyda </strong>i njegovih trojicu prijatelja.</p><p>Ustvari, oni su nabasali na njega.</p><p>- Ovdje ima nekoliko noćnih klubova i prve večeri smo gledali što se nudi. Na Filipovom Instagram storyju vidjeli smo da se nalazi u baru koji je bio doslovno sto metara udaljen od nas. Zato smo skoknuli piće, a ispostavilo se da je jedini slobodan stol bio onaj direktno preko puta njegovog. Prišao sam mu i rekao da smo navijači West Broma i došao je popričati s nama i popiti piće - rekao je uzbuđeni Lloyd, kojem je Krovinović priredio noć za pamćenje.</p><p>Atmosfera je bila vesela, Krovinović u slavljeničkom raspoloženju pa je uzeo mobitel i počeo listati svoje kontakte na FaceTimeu. Među njima su bili Grady Diangana, Kamil Grosicki i Matheus Pereira, a dečki iz WBA su se javili na prvu i pozabavljali se s vjernim navijačima.</p><p>Odeš u Split na odmor, doživiš jednu od najvećih zgoda vezano uz svoj klub. Dečki će, sigurno, druženje s Krovom prepričavati još godinama.</p>