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Engleskoj se nakon pobjede ozlijedila dvojica važnih igrača

Piše HINA,
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Engleskoj se nakon pobjede ozlijedila dvojica važnih igrača
Foto: Hannah McKay

Ispred Engleske, vodeće momčadi skupine L, prvo je utakmica protiv Gane u Bostonu 23. lipnja, a potom i susret protiv Paname četiri dana kasnije u New Jerseyju.

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U pobjedi 4-2 protiv Hrvatske, na startu skupine L na Svjetskom prvenstvu, Engleskoj su se lakše ozlijedila dvojica iznimno važnih igrača, Declan Rice i Marcus Rashford. 

Rice je počeo utakmicu protiv Hrvatske te ga je izbornik Thomas Tuchel baš zbog bolova zamijenio u 72. minuti, dok je u istoj minuti na travnjak istrčao Rashford.

- Rice je takav igrač da ga sigurno ne bih mijenjao do kraja dvoboja. S obzirom na okolnosti nismo htjeli riskirati - rekao je poslije ogleda izbornik Tuchel, a na njega se nadovezao sam nogometaš.

- U pitanju su bolovi koje sam osjećao velikim dijelom drugog dijela sezone. Nije u pitanju ništa ozbiljno, vjerujem u to. Sada je prisutna sreća kod mene jer smo startali pobjedom, a ja ću biti posve spreman za drugi dvoboj protiv Gane - rekao je Rice.

Probleme s tetivom je osjetio Rashford pred kraj ogleda protiv Hrvatske. U 85. minuti Rashford je postigao pogodak za konačnih 4-2.

- Mislim da nije u pitanju ništa ozbiljno. Obavit će se pregledi, ali Rashforda ne bi trebali izgubiti - rekao je o njegovoj ozljedi izbornik Tuchel.

Ispred Engleske, vodeće momčadi skupine L, prvo je utakmica protiv Gane u Bostonu 23. lipnja, a potom i susret protiv Paname četiri dana kasnije u New Jerseyju.

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