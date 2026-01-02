Englezi hvale Gvardiola unatoč kiksu: 'Prava je napast po gol!'

Manchester City napravio je korak unatrag u borbi za naslov prvaka odigravši 0-0 na gostovanju kod Sunderlanda. Aktualni prvaci propustili su tako priliku smanjiti zaostatak za vodećim Arsenalom, koji sada, na polovici sezone, ima četiri boda prednosti. Momčad Pepa Guardiole može žaliti za brojnim propuštenim prilikama na Stadionu svjetlosti, a u večeri u kojoj su podbacile glavne napadačke zvijezde, uključujući Erlinga Haalanda, u junaka se umalo prometnuo hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol.

Neočekivani ofenzivni adut s klupe

Gvardiol je u igru ušao u 57. minuti umjesto mladog Nica O'Reillyja, dok je City pojačavao pritisak, ali bez konkretne prijetnje po gol domaćina. Sunderland, koji je ove sezone neporažen na svom terenu u Premier ligi, pokazao se kao tvrd orah, a njegova obrana, koju je predvodio Nordi Mukiele, u potpunosti je zaustavila Haalanda.

Međutim, ulaskom Gvardiola, City je dobio neočekivanu dimenziju u napadu. Iako je nominalno ušao na poziciju lijevog beka, hrvatski branič proveo je veći dio posljednjih pola sata duboko u protivničkoj polovici, postavši glavna prijetnja za gol Sunderlanda. Njegova energija i prodornost unijeli su pomutnju u redove domaćina, a ubrzo su uslijedile i velike prilike.

Stativa, sjajni golman i blokovi zaustavili Hrvata

Engleski mediji Gvardiola opisuju kao igrača koji je bio najbliže tome da donese pobjedu "građanima". U samo 15-ak minuta stvorio je više opasnosti nego neki od napadača u cijeloj utakmici. Prvo je zaprijetio glavom nakon ubačaja Rodrija, no njegov udarac iz blizine fantastično je obranio domaći golman Robin Roefs.

Nedugo zatim, Gvardiol je bio u centru pažnje nakon akrobatskog pokušaja preko glave koji je završio na vanjskom dijelu stative. Do kraja susreta imao je još jedan opasan udarac, ali su ga blokirali, što je izazvalo frustracije kod igrača Cityja. Mediji su složni u ocjeni da je upravo on bio najizgledniji strijelac, a portal Goal.com u ocjenama navodi: "Bio je prava napast za Sunderland, efektivno je igrao kao centarfor i stvorio četiri prilike".

Što kažu mediji i Guardiola?

Njegov nastup nije prošao nezapaženo, pa je tako za svoj doprinos u pola sata na terenu dobio visoke ocjene. Većina medija ocijenila ga je sa 7 ili 7,5, dok mu je The Northern Echo dao čak i osmicu, istaknuvši njegov golem utjecaj. I sam Pep Guardiola, iako razočaran rezultatom, spomenuo je Gvardiola među igračima koji su imali priliku riješiti utakmicu.

​- Stvorili smo dovoljno prilika. Imali smo dvije šanse Savinha u drugom poluvremenu, pa Jeremyja, Joška, Phila i Erlinga. Imali smo puno toga, ali nažalost nismo uspjeli - rekao je Guardiola nakon utakmice.

Iako Manchester City nije uspio slomiti otpor Sunderlanda i tako je prepustio inicijativu Arsenalu u utrci za titulu, Gvardiolov nastup jedna je od rijetkih svijetlih točaka s ovog gostovanja. Hrvatski branič još je jednom pokazao svoju polivalentnost i dokazao da može biti opasnost za protivnički gol, čak i kad zvijezde poput Haalanda imaju loš dan. Nažalost po City, ovoga puta nedostajalo je i malo sreće.