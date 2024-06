Englezi očajni, izbornik se brani: 'Igrači su zabrinuti, ali znamo što moramo napraviti za Srbiju'

Prvo je šokirao javnost kada na uži popis putnika na Euro 2024. nije uvrstio Jacka Grealisha, nešto manje je engleske navijače pogodio izostanak Harryja Maguirea, a onda je njegova Engleska na Wembleyju izgubila 1-0 od Islanda. Gareth Southgate nalazi se na udaru engleske javnosti, ali izbornik 'gordi albiona' uvjerava da će sve biti u redu i da nema razloga za paniku.

- Jasno je da izvedba nije bila na razini na kojoj je trebala biti. Mislim da postoje neki vrlo jasni razlozi za to i to nam, zapravo, daje priliku da se stvarno usredotočimo jer ove posljednje utakmice prije turnira mogu to poremetiti. Igrači su zabrinuti oko izbora i ne žele se ozlijediti - rekao je engleski izbornik.

- Ovo je bilo daleko od idealne noći. Neću skrivati razočaranje ovom izvedbom. Najviše me razočarao dio igre bez posjeda, jer nismo dobro pritiskali suparnika. Bili smo previše rastegnuti. U posljednje dvije ili tri utakmice smo bili izvrsni u tome, tako da je to dio koji stvarno moramo ispraviti. S loptom smo mogli biti bolji, ali svejedno smo stvorili jako, jako dobre prilike - analizirao je Southgate.

Prva prepreka na Euru - Srbija

- Isto tako, moramo ostati mirni jer znamo što trebamo ispraviti i na tome ćemo raditi od sada do utakmice sa Srbijom - poručio je engleski izbornik čija će momčad prvi nastup na Euru imati 16. lipnja u Gelsenkirchenu.

Osim protiv Srbije, Englezi će u skupini C igrati i protiv Danske (20. lipnja) te Slovenije (25. lipnja).