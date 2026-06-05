Englezi poslali 50 milijuna za Baturinu. Como glatko odbio

Martin Baturina (23) na meti je brojnih europskih velikana. Nakon sjajne sezone u Comu, logično je da se klubovi raspituju za njega, ali prema informacijama koje stižu iz Italije, Como ga nema namjeru prodavati, osim ako stigne neka velika ponuda. Tako Gianluca Di Marzio javlja kako su na adresu Coma stigle dvije ponude iz Premier lige, ali da je to glatko odbijeno.

Foto: Luigi Canu/IPA Sport / ipa-agency.net

Poslane ponude bile su 50 i 55 milijuna eura, što za Como nije ni blizu dosta za jednog od najboljih igrača. Kako javljaju Talijani, Como će razmisliti o prodaji samo ako dođe ponuda od 80 milijuna ili više. To je jasan znak da se na njega računa, pogotovo kada se zna da će Nico Paz natrag u Real Madrid.

Offerte tra i 50 e i 55 milioni di euro dalla Premier League per Martin Baturina del @Como_1907. Per ora il club biancoblù resiste. @SkySport https://t.co/iPIc9cLxMl — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 5, 2026

Baturina se nije naigrao u prvom dijelu sezone, ali onda je Cesc Fabregas pronašao dobitnu kombinaciju. Nico Paz igrao je na "desetki", a Baturina njemu s lijeva te je sve počelo funkcionirati. Hrvatski veznjak sezonu je završio sa osam golova i četiri asistencije te je bio jedan od najzaslužnijih što Como igrati Ligu prvaka.

Como je već ranije odbio ponudu Leedsa od 30 milijuna eura, engleski mediji pišu da ga prate Inter i Torino, a da su zainteresirani i Arsenal i Manchester United. Njihovih ponuda još nema, nije objavljeno koji klubovi su poslali ponude, ali jedno je jasno - Baturinu u Comu vide kao ključnog igrača. Pred njim je sada Svjetsko prvenstvo, a tu ako eksplodira, mogao bi iduće sezone igrati u nekom europskom gigantu.