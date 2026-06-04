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IMAJU I PREDBRAČNI UGOVOR

FOTO Mlada brazilska zvijezda pleše po rubu! Draga mu prijeti: 'Još jednom i gubiš pristup'

Endrick (19) briljirao je na posudbi u Lyonu, a stalno stalno privlači pažnju van terena. Brazilac i njegova supruga Gabriely Miranda (23) su ponovili pomalo čudne detalje iz svog predbračnog ugovora, a draga ga je sad upozorila i zbog, možemo pretpostaviti, neprimjerenog ponašanja...
FOTO Mlada brazilska zvijezda pleše po rubu! Draga mu prijeti: 'Još jednom i gubiš pristup'
Foto Instagram/
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Foto: Instagram/
Komentari 74

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