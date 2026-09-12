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Englezi sastavili najboljih 11 u derbiju Manchestera: Gvardiol unutra, posebno ga nahvalili

Piše Jakov Drobnjak,
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Englezi sastavili najboljih 11 u derbiju Manchestera: Gvardiol unutra, posebno ga nahvalili
Foto: Jason Cairnduff
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Daily Mail složio je idealnu postavu derbija: City dominira s devet igrača, a Gvardiol je posebno nahvaljen

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Derbi Manchestera ponovno je pred vratima, a Daily Mail uoči velikog okršaja usporedio je igračku kvalitetu Cityja i Uniteda. Engleski medij sastavio je zajedničku idealnu postavu dviju momčadi, a rezultat je prilično uvjerljiv, čak devet mjesta pripalo je nogometašima Manchester Cityja, dok je United zastupljen s dvojicom igrača.

Derbi se igra u nedjelju, a obje su momčadi prošle sezone uspjele odnijeti pobjedu u jednom od međusobnih susreta. City je u novu sezonu krenuo puno uvjerljivije, s pobjedama protiv Crystal Palacea, Bournemoutha i Coventryja, dok je United nakon tri kola na četiri osvojena boda.

Premier League - Manchester City v AFC Bournemouth
Foto: Jason Cairnduff

U idealnoj momčadi koju je složio Daily Mail, mjesto je pronašao i hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol. Hrvatski branič postavljen je na lijevu stranu obrane, koja je u potpunosti sastavljena od igrača Cityja.

 - Gvardiol zauzima mjesto na lijevom beku nakon odličnog početka sezone. Hrvatski branič nastupio je u sve tri utakmice, a zabio je i asistirao nakon što je velik dio sezone 2025./26. proveo izvan terena - navodi Daily Mail.

Englezi posebno ističu njegovu kombinaciju fizičke moći i tehničke kvalitete, ali i sklonost da iz obrane ulazi u vezni red te se uključuje u napadačke akcije.

- 24-godišnjak je poznat po fizičkoj snazi, ali i impresivnim tehničkim sposobnostima. Voli ulaziti u vezni red i priključivati se napadu, a u sezoni 2024./25. imao je 104 dodira s loptom u protivničkom kaznenom prostoru - dodaje engleski medij.

Premier League - Manchester City v AFC Bournemouth
Foto: Chris Radburn

Gvardiol je od dolaska u City već ostavio ozbiljan trag i u napadačkoj fazi. U 86 nastupa u Premier ligi sudjelovao je kod 16 pogodaka, a Daily Mail očekuje da će i u nedjeljnom derbiju predstavljati važnu opciju za City prema naprijed.

Evo idealne postave: Gianluigi Donnarumma (City) - Abdukodir Khusanov (City), Ruben Dias (City), Marc Guehi (City), Joško Gvardiol (City) - Kobbie Mainoo (United), Elliot Anderson (City), Enzo Fernandez (City) - Rayan Cherki (City), Bruno Fernandes (United) - Erling Haaland (City).

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