Englezi se brčkali u moru, možda je pala i koja pivica, a onda sedmica protiv 'vatrenih'

Strašno je to što se dogodilo hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji u 3. kolu Lige nacija. Doživjeli su najteži poraz u povijesti, čak 7-0 od moćnih Engleza.

No, Englezi su bili jako opušteni prije same utakmice. Službena stranica engleske reprezentacije na društvenim mrežama ponudila je opušteniji pogled na boravak 'Tri lava' u Hrvatskoj. Objavili su nekoliko fotografija iz Hrvatske, a na njima se vidi kako reprezentativci koriste vrijeme za oporavak u moru. Temperatura od 20 stupnjeva Celzijevih nije ih otjerala od takve ideje i Bellinghama i društvo lijepo su se opuštali u moru.

Možda je poslije pala koja pivica za dodatno opuštanje. Idući dan Englezi su natrpali gol Dominika Livakovića s čak sedam komada.

Podsjetimo, Hrvatska se mreža počela puniti u osmoj minuti kada je za 1-0 Engleske strijelac bio Harry Kane. Potom je u 21. Jude Bellingham povećao na 2-0, dok je Anthony Gordon u 39. minuti postigao pogodak za 3-0. Prvi dio je zaključen golom Bukaya Sake u 45. za 4-0. Užasna hrvatska nogometna priča imala je nastavak i u drugom dijelu pa je Kane u 53. zabio za 5-0, Saka u 68. za 6-0, dok je Morgan Rogers u 87. minuti bio strijelac za konačnih 7-0. Time je Hrvatska upisala najteži poraz u svojoj povijesti. Dosadašnji negativni rekord bio je poraz iz Elchea od Španjolske kada je bilo 0-6 u rujnu 2018. godine.