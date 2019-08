Englezi: Skauti su ga gledali u Ligi prvaka, United želi Livija

Skaut Manchester Uniteda bio je na utakmici Dinama i Rosenborga kako bi uživo na djelu gledao Dominika Livakovića. Livi je briljirao u pobjedi Dinama 2-0, kojom su 'modri' jednom nogom zakoračili u grupnu fazu Lige prvaka.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Mladi Dinamov golman istaknuo se s nekoliko sjajnih intervencija pa su engleski mediji objavili vijest da United radi na njegovu dovođenju.

Vijest je plasirao The Sun, a iako se Livakovića do sada nije dovodilo u vezu s 'crvenim vragovima', prisutnost skauta i činjenica da David de Gea još uvijek nije potpisao novi šestogodišnji ugovor vrijedan 350 tisuća funti tjedno, gurnuli su ga korak bliže Old Traffordu, navodi engleski medij.

Foto: Jason Cairnduff/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

United se želi osigurati jer De Gea je jedan od najboljih svjetskih golmana, a veliki interes za Španjolca pokazuje PSG.

Konkretnije ponude za Dominika Livakovića do sada su stigle jedino od Porta i Montpelliera u visini od 10 milijuna eura. Dinamo Livija cijeni puno više i traži između 20 i 25 milijuna eura.

Mladi dinamovac na golu Dinama stajao je ukupno 107 puta od čega je 55 puta uspio sačuvati mrežu netaknutom. Uz Danija Olma i Mislava Oršića čini trio najboljih pojedinaca momčadi Nenada Bjelice.