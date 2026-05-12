Englezi: Valverde je 'izopćenik' u Realu, United vreba transfer?

Manchester United navodno razmatra iznenađujuću ponudu za veznjaka Real Madrida Federica Valverdea, piše Mirror. Urugvajac se našao u nemilosti kluba i suigrača nakon žestokog fizičkog sukoba na treningu, a engleski velikan u tome vidi svoju priliku da osigura potpis jednog od najboljih veznih igrača svijeta.

U svlačionici Real Madrida zavladala je napeta atmosfera nakon što je došlo do ozbiljnog fizičkog sukoba između dvojice ključnih veznjaka, Federica Valverdea i Auréliena Tchouaménija. Prema izvještajima, sukob je bio toliko žestok da je 27-godišnji Urugvajac morao potražiti bolničku pomoć zbog potresa mozga i posjekotina koje su zahtijevale šivanje.

Situacija je eskalirala do te mjere da je Valverde, kako kako piše Mirror, postao "izopćenik" u svlačionici. Stariji i utjecajniji igrači Reala stali su na stranu francuskog reprezentativca Tchouaménija te otvoreno zagovaraju prodaju urugvajskog veznjaka već ovog ljeta, smatrajući ga lošim utjecajem na momčad. Ovaj raskol u svlačionici "kraljevskog kluba" pažljivo prate na Old Traffordu, gdje traže pojačanja za vezni red.

Manchester United ovog ljeta planira veliku rekonstrukciju momčadi, a prioritet je dovođenje dva kvalitetna vezna igrača. Očekuje se odlazak Casemira, dok bi i Manuel Ugarte mogao biti prodan kako bi se osigurala sredstva za nove akvizicije.

Zanimljivo, prvotna meta Uniteda bio je upravo Tchouaméni, za kojeg klub pokazuje dugogodišnji interes. Međutim, Francuz je nakon incidenta dobio snažnu podršku suigrača i kluba te navodno ne želi napustiti Madrid. Zbog toga se United u nevjerojatnom preokretu okrenuo Valverdeu, nadajući se da će iskoristiti nemir na Santiago Bernabéuu.

Ipak, dovođenje Urugvajca neće biti nimalo lak zadatak. Njegov ugovor s Realom traje do 2029. godine, što znači da će odšteta vjerojatno premašiti 90 milijuna eura. Iako bi svježi početak u Premier ligi mogao biti idealno rješenje za igrača ako su mu vrata u Madridu doista zatvorena, ostaje za vidjeti hoće li United biti spreman platiti tako visoku cijenu.

*uz korištenje AI-a