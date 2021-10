Španjolska je sinoć slavila protiv Italije s 2-1 na San Siru i plasirala se u finale Lige nacije gdje će čekati boljeg iz ogleda Belgije i Francuske. Iako je nogometaš Manchester Cityja, Ferran Torres, bio dvostruki strijelac za 'furiju', Luis Enrique je presicu ipak posvetio jednom drugom igraču.

Njegovo ime je Pablo Martín Páez Gavira ili jednostavnije, Gavi (17). Barcelonin tinejdžer sinoć je debitirao za španjolsku A vrstu i nije razočarao.

- Bila mu je to sjajna prva utakmica, svi smo znali koliko može. Nije normalno da sa 17 godina igra ovako dobro. Ima karakter, sjajne fizikalije, razumije naš stil igre... Jasno je da on nije budućnost naše reprezentacije, nego njena sadašnjost - rekao je Enrique nakon pobjede pa nastavio:

- Već u mlađim kategorijama vidjelo se što ćemo dobiti s Gavijem. on nam donosi hrabrost, karakter i nevjerojatnu razinu nogometnih vještina. Markirao je svog idola Verrattija i odigrao sjajno, spreman je za ovu razinu nogometa.

Luis Enrique drugi je put preuzeo posrnulu reprezentacije Španjolske u studenome 2019. te je odlično odradio smjenu generacije. Na Euru su također igrali fantastično, no u polufinalu ih je izbacila Italija kojoj su se sinoć, barem djelomično, osvetili za poraz na Wembleyu.

- Ne mislim da je ovo pobjeda koja će obilježiti generaciju, nisam toliko uobražen. Ovo je lijepa pobjeda jer nas vodi u finale, to je to. Italija je srušila svjetski rekord i igrala jako dobro, ali sada smo mi odigrali sjajno i to je to. Sad razmišljamo o finalu - zaključio je španjolski izbornik.