Eriksen ishvalio Modrića pa se prisjetio srčanog udara: Taj poraz od vas još mi je u mislima

Prije gotovo godinu dana Danska je u prvom kolu Europskog prvenstva dočekala Finsku na prepunom Parken stadionu. Krajem prvog poluvremena gromoglasno navijanje zamijenila je tuga, plač i molitva.

Christian Eriksen (30) sam od sebe srušio se na travnjaku. Njegov suigrač Simon Kjaer odmah je shvatio što se događa pa je dotrčao do njega, okrenuo ga na bok i izvadio mu jezik, dok su ostali igrači formirali živi štit oko njega.

Danski čarobnjak bio je klinički mrtav pet minuta nakon što je doživio srčani udar. Liječnici su ga oživljavali neko vrijeme, a trenutak kada je iz nosila dignuo ruku i mahnuo cijelom stadionu kako bi dao do znanja da je dobro, rasplakao je i one najčvršće. Nitko tada nije razmišljao hoćemo li Eriksena više ikada gledati s nogometnom loptom u nogama. Bilo je najbitnije samo da preživi.

U nedjelju će biti točno godinu dana od tog stravičnog događaja koji je potresao svijet, a Eriksen je kao kapetan poveo svoju reprezentaciju protiv Hrvatske! 'Vatreni' su u trećem kolu Lige nacija pobijedili Dansku (1-0) na krcatom Parkenu golom Marija Pašalića u 70. minuti.

- Bila je ovo teška, izjednačena utakmica. Imali smo u prvom poluvremenu nekoliko šansi za pogodak, u drugom puno manje, a onda je Hrvatska zabila gol, i to u najgorem trenutku za nas - rekao je Eriksen za Novu TV.

Danci su dominirali u prvom poluvremenu. Nisu ispuštali loptu, žestoko su pritiskali i prijetili. Samo zahvaljujući sreći i Dominiku Livakoviću, niti jedna lopta nije završila u mreži. I glavni inicijator svega toga bio je sjajni Eriksen od kojeg je sve kretalo.

U nastavku se sve prokrenulo. Zlatko Dalić uveo je Luku Modrića i Matea Kovačića i priča se dobila drugačiji nastavak. Hrvatska je djelovala kompaktnije, sigurnije i čvršće, uspostavili smo kontrolu na sredini, diktirali tempo i prijetili. Posrećilo nam se u 70. minuti kada je Pašalić zabio jedini gol. Ipak, Luka je opet pokazao da jednostavno ne možemo bez njega.

- On je poseban igrač. Na papiru ima 37 godina, ali to ne izgleda tako na terenu. Uživaš igrati protiv njega, a posebno s njim. Što se tiče promjena na poluvremenu, Hrvatska nije puno toga kreirala u drugom poluvremenu - kazao je on.

Boli ga i dalje onaj poraz otprije četiri godine na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Nakon 1-1 u regularnom dijelu, Hrvatska je slavila nakon jedanaesteraca. Briljirao je tada Danijel Subašić.

- Naravno. To mi je još uvijek u mislima, ali nije toliko do utakmice, koliko do vratara koji je obranio jedanaesterac.

Kako je bilo vratiti se na stadion na kojem je jedva preživio?

- Bila je to lavina emocija. Već sam odigrao nekoliko utakmica ovdje. Odlično je vratiti se. Sretan sam što igram i što sam zdrav - zaključio je Danac.

Tko je 12. lipnja 2021. godine mogao pomisliti da će Eriksen opet naganjati loptu po zelenoj travi. Nogomet zaista piše čudesne priče. I zato je više od sporta.

