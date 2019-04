Eriksen: Mislio sam da je sve gotovo! Bio je ovo vlak smrti...

Tottenham je prošao u polufinale Lige prvaka na golove u gostima nakon poraza 4-3 od Cityja na Etihadu, a naročito je oduševljen bio Heung-Min Son:

- Nikada nisam vidio nešto poput ovoga! Bilo je teško i ludo, no jako smo ponosni. Ma bila je ludnica... Nekad te VAR iznervira no danas smo mu zahvalni. Borili smo se 90 minuta - rekao je Korejac, koji je zabio dva gola, a onda se oglasio i njegov suigrač Christian Eriksen:

- Valjda sam ja jedan od najsretnijih ljudi na svijetu večeras. Mislio sam da je sve gotovo, no eto bila je to zabavna utakmica. Vlak smrti! Dali smo im puno, no i primili smo puno... Bila je to čudna utakmica - rekao je Eriksen koji je 'poklonio' loptu 'građanima' kod akcije u kojoj je Sterling zabio gol za hat-trick. Bilo je u trećoj minuti nadoknade, no gol je ipak poništen.

- Nakon danas ćemo duboko udahnuti, a to će biti bajka i jedva se čekamo vratiti na domaći teren - zaključio je Danac.

Tottenham u polufinalu igra protiv Ajaxa koji je senzacionalno izbacio Juventus, dok će u drugom polufinalu snage odmjeriti Liverpool i Barcelona.