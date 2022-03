Eriksen nakon novog 'prvijenca' u danskom dresu: Neopisivo je koliko mi je ovo nedostajalo...

Kapetanska reakcija Simona Kjaera i liječnici spasili su život Christianu Eriksenu, koji je bio klinički mrtav otprilike pet minuta. Danac je u subotu prvi put zaigrao u nacionalnom dresu nakon nemilih scena na Euru i zabio nakon tek dvije minute provede na terenu.

Pogledajte video: Liječnik koji je spasio Eriksena

Eriksen je zabio svojevrsni novi 'prvijenac' jer... budimo iskreni, malo tko je vjerovao da će se Danac ikada vratiti nogometu, kamoli na najveću pozornicu. Prvi je gol u dresu reprezentacije zabio još prije 11 godina protiv Islanda, no vjerojatnije će puno bolje upamtiti onaj od sinoć. Jer život mu je dao drugu priliku, a on ju je objeručke iskoristio.

- Ne mogu niti reći koliko mi je nedostajao ovaj osjećaj - napisao je Eriksen u opis fotografije svog gola na Instagramu.

Iako bi proslava njegova gola bila kudikamo emotivnija da se recimo utakmica igrala pred punim stadionom danskih navijača ili čak na mjestu gdje su se dogodile nemile scene (Parken, Kopenhagen), podrška nije izostala ni u Amsterdamu u kojem je Eriksen proveo nekoliko sezona igrajući za Ajax.

- Osjetio sam dobrodošlicu nizozemskih navijača. Igrao sam ovdje godinama, naravno da me znaju, ali svakako je bio lijep način na koji su me dočekali. Sretan sam zbog gola, ovo je bio savršen način za povratak reprezentativnom nogometu. Sad se radujem Svjetskom prvenstvu u Kataru, no do njega je još puno utakmica i usredotočen sam na njih - zaključio je Eriksen u razgovoru za medije nakon utakmice.

