Erikssonov život: Hajduk ga nije htio, spavao je s udanom. 'Bili smo goli, pokucao je krupni tip'

Sven-Göran Eriksson (75), legendarni švedski trener, objavio je da boluje od tumora i da ima još najviše godinu dana života. U bogatoj je karijeri bio na klupi 12 klubova i četiri reprezentacije na svim stranama svijeta, a 2018. su ga ponudili i - splitskom Hajduku. No čelnici Hajduka tad su se umjesto za njega odlučili za legendu kluba Zorana Vulića.

- Zašto ga nisu uzeli, znaju samo tad predsjednik Jasmin Huljaj i čelnici. Uopće ne bi bio skup, ako je netko to pomislio. Zaradio je novac u Kini, Manchester Cityju, a zaista je htio doći u Hajduk pomoći, upregnuti znanje u oporavak Hajduka jer je zavolio grad - rekao je svojevremeno Miroslav Bičanić, menadžer koji je osobno ponudio Erikssona 'bilima', za Net.hr.

Nije sjedio na klupi splitske momčadi, ali je zato vodio švedski Degerfors i Gotëborg, portugalsku Benficu, talijanske Romu, Fiorentinu, Sampdoriju i Lazio, bio je na izborničkim klupama Engleske, Meksika, Obale Bjelokosti i Filipina, na Otoku je vodio Manchester City i Leicester City, u Kini je vodio Guangzhou City, Shanghai SIPG i Shenzen, a još je bio direktor u engleskom Notts Countyju, tajlandskom Police Tero FC-u, Al-Nasru u Emiratima te posljednje u švedskom Karlstadu.

Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

'Nije htio kuditi ni vrijeđati igrače kad su izgubili'

A u kineskom drugoligašu Shenzenu je s njim priliku imao raditi i hrvatski stručnjak Goran Tomić (46). Tad je napustio kormilo Istre 1961 i otišao u Aziju.

- Nisam mogao odbiti takvu priliku, uz tako iskusnog stručnjaka mogu samo dodatno napredovati. Bio sam mu prvi suradnik, planiranje, programiranje treninga, zajedničke večere... Toliko toga naučite od njega, ponašanje u svlačionici, kako reagirati nakon poraza, nakon pobjede, odnos prema klubu i medijima, to su neke stvari koje naučite iz prve ruke. Njegova najveća kvaliteta je vođenje grupe, odnosi u svlačionici - rekao je svojevremeno Tomić pa se u Podcast Inkubatoru prisjetio anegdote:

- Kad dođe do negativnih rezultata, uglavnom svi govore 'e, sad ih treba izvrijeđati'. Tako je kod nas, tako je u Kini, tako je svugdje. A on je rekao 'zašto da ih vrijeđam kad se gubi, neću se mijenjati, morate držati istu liniju'. Ne mora se, on je najbolji primjer da se ne mora.

Foto: Privatni album

Erikssona obilježili i seks skandali

Bio je prvi stranac na klupi engleske reprezentacije, a za to je vrijeme 'imao epizode' s Nancy Dell'Olio, Ulrikom Jonsson i Fariom Alam, u vrijeme dok je on bio izbornik Engleske, a ona tajnica saveza, i to dok su engleski mediji brujali kako je u vezi i s drugim dužnosnikom saveza Markom Paliosom. U vezi su bili od 2004. do 2007.

- Mislio sam da sam spreman za Englesku, ali nisam bio spreman za stvari izvan terena, u privatnom životu. Nisam ponosan što bi fanovi mogli nabrojati moje tri bivše djevojke, a to me koštalo i rezultata na terenu. Privatni život nije bio baš privatan u Engleskoj.

Prije SP-a 2002. godine izašao je skandal s 19 godina mlađom Ulrikom Jonsson, a on je vodio Engleze u Koreju i Japan.

- Razmišljao sam što da kažem igračima i rekao sam da mi je žao. Jedan je samo ustao i rekao 'dobrodošli u Englesku, šefe' - prisjetio se Eriksson.

Foto: Dan Charity/NEWS SYNDICATION

'Našli smo se goli, nije spomenula da je udana...'

U autobiografiji je otkrio da je svojevremeno spavao s udanom ženom na njenom kauču, a njezin suprug vratio se kući i uhvatio ih.

"Našli smo se goli na kauču. Nije mi spomenula da je udana, ali odjednom su se vrata otvorila i pojavio se krupan tip. 'Tko si dovraga ti', upitao je. Rekao sam: 'Mislim da je najbolje da odem', a on odgovorio: 'Mislim da vjerojatno jest'", napisao je Eriksson.

Napustio je stan bez jakne, novčanika, mobitela i svojih cipela. No na putu do izlaza naletio je na par košarkaških tenisica na stubištu, bile su broj 46. Sedam brojeva veće od njegovoga.

"Kakav sam izbor imao? Morao sam ih posuditi. Što bi se dogodilo da me fotograf vidio kako hodam samo u majici i sedam brojeva prevelikim košarkaškim tenisicama? To bi vjerojatno bilo za nekoliko naslovnica. Otišao sam u prvi hotel gdje su me prepoznali, a zaposlenik je znao tu ženu pa sam ipak dobio jaknu i novčanik natrag. Mislim da joj je vratio i tenisice", dodao je.

S Marisom Cauchi, pak, bio je četiri godine, a prekinuli su kad je otkrila da je 'samo dio harema, odnosno jedna od pet njegovih žena'. Stručan, studiozan i miran na trenerskoj klupi, neobuzdan i strastven izvan njega. Eto, tako je živio Eriksson. Nogometna karijera je gotova, ali još mu slijedi najvažnija utakmica.