Teško bolesni Eriksson objavio je oproštajnu poruku: 'Tu možete baciti pepeo. Zbogom'

Legendarni švedski trener Sven-Göran Eriksson (76) je početkom godine objavio kako boluje od raka gušterače i obznanio kako mu je ostalo možda godinu dana života. Od tada je vodio legende Liverpoola na Anfieldu protiv legendi Ajaxa, što mu je bila jedna od želja, provodi vrijeme s obitelji, a zadnji mjeseci bit će prikazani i u dokumentarnom filmu koji snima s Amazonom i bit će premijerno prikazan u petak.

Objavljen je trailer i dijelovi dokumentarca, a u njima govori kako vrijeme provodi u rodnoj Švedskoj, u Sunneu te se ponovno povezao s djecom.

- Provodimo mnogo vremena zajedno. Nisam bio najbolji otac - rekao je.

Živio je turbulentan život, a prije neizbježne smrti kadrovi ga prate i na jezeru Fryken gdje je poslao svojevrsnu oproštajnu poruku.

- Ovo mjesto djeluje tako smirujuće, ispod planine je na kojoj je moj otac odrastao. Ispred je Sunne u kojem sam rođen i Thornsb gdje sam odrastao. Uvijek sam mislio kako je ovo jezero krasno mjesto za spavati, tu se osjećam kao kod kuće. U njega se može baciti pepeo - rekao je Erikkson pa se dotaknuo na kraj života:

- Nije bio život, nego bajka. Bio je predivan, a na kraju sam morao platiti. Svi je bojimo smrti, ali to je dio života, morate to naučiti prihvatiti. Nadam se da će ljudi reći da sam dobar čovjek, ali to neće govoriti svi. Nadam se da ćete me pamtiti kao pozitivnog tipa koji se trudio dati sve od sebe. Ne žalite, smijte se, hvala vam na svemu. Treneri, igrači, navijači, bilo je fantastično, pazite na sebe i na vaš život. Živite ga. Zbogom - zaključio je.