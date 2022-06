Erlić pred debijem: Izbornik je rekao da ću dobiti priliku, jedva sam čekao susret sa Šimom

Tempirala se forma da baterije tek budu prazne nakon reprezentacije, a uvijek je lijepo završiti sezonu s ovakvim okupljanjem. Moja je sezona bila odlična, bolja od prošle, odradio sam sve što sam mogao za klub, ostali smo u ligi što je najbitnije i vidjet ćemo što će se dogoditi dalje, rekao je prije treninga hrvatske reprezentacije lijevi bek Borna Sosa (24).

I dalje je član njemačkog Stuttgarta koji se spasio i ostao u Bundesligi, ali interesa za 'vatrenog' ne manjka.

- U prijelaznom roku je uvijek puno špekulacija, sigurno da imam dogovor s klubom da imam izlaznu klauzulu, u dobrim sam odnosima s klubom, svi znamo sve i jako je velika mogućnost da se dogodi - govori Borna.

U petak od 20 sati i 45 minuta na gradskom vrtu Hrvatska dočekuje Austriju na startu Lige nacija, a u napadu gostiju će zaigrati i Sosin suigrač Saša Kalajdžić (24).

- Igram protiv svog prijatelja iz kluba, bit će to lijepo za nas, a igraju pod novim izbornikom s posebnom motivacijom. No, znamo da smo Hrvatska, ali idemo na pobjedu. U deset dana četiri utakmice, bit će intenzivno, malo je nagurano. Spremni smo odigrati najviše što možemo, na izborniku je da gleda što i tko će igrati, a na nama je da to pokrijemo. Oni koji su duže vrijeme u reprezentaciji olakšavaju svima dolazak među njih, a istina je da smo kao jedna obitelj.

Izbornik Zlatko Dalić je zbog smrti oca Ivana (91) u utorak napustio stožer, a prije treninga su 'vatreni' održali minutu šutnje. Protiv Austrije će ih voditi članovi stručnog stožera.

Izražavam mu sućut ovdje kao i cijela momčad, nema ništa teže nego kada se dogodi tako nešto. Ali to je sastavni dio života, moramo svi biti uz njega u ovim trenutcima i nadamo se da će to proći što bolje - zaključio je Sosa.

A u seniorskoj bi selekciji mogao debitirati i stoper iz Serie A, Martin Erlić (24). Nogometaš Spezije mogao bi dobiti priliku jer u deset dana slijede četiri izazovne utakmice.

- Ovo je veliki uspjeh, s izbornikom sam malo pričao prije treninga, ali nakon dugo sam se našao sa Šimom i to mi je bilo najdraže. Nismo se vidjeli par godina, imali smo o čemu pričati i sretan sam što sam ga opet sreo u reprezentaciji čemu se nisam tolio nadao prije pet, šest godina, ali došao je i taj trenutak. U Serie A ima dosta dobrih napadača, sad ćemo se susresti s Arnautovićem, navikao sam. Iza mene je dobra sezone, ovo je šlag na tortu i gledat ću da ga iskoristim najbolje moguće - objasnio je Erlić i zaključio o mogućem debiju:

- Izbornik mi je rekao da ću dobiti priliku, ne znam kad, ali bit ću spreman i iskoristiti to najbolje moguće. U Osijek će doći neki moji prijatelji i obitelj, ali mislim da će mi za Split trebati više karata.- rekao je stoper iz Raštana.

