Ante je u vrhuncu karijere. Gladan je velikih mečeva i dokazivanja. Vjeruje da može biti prvak, radi na tome i ima velik žar zbog poraza od Waldo Cortes-Acosta, ispričao nam je UFC-ov poluteškaš Ivan Erslan
Erslan o meču Delije: Očekujem da će proći kroz Spivaca, gladan je uspjeha i trenira kao manijak
Hrvatski borac Ante Delija (35 godina, 26-7) ovog se vikenda vraća u UFC-ov kavez, a protivnik u Teksasu bit će mu opasni Moldavac Serghei Spivac (31, 17-6). Borba bi Dubrovčanina mogla gurnuti na rub top 5 teške kategorije i time mu otvoriti vrlo skoru priliku za napad na pojas. Moldavac drži sedmo mjesto, dok je Delija deveti sa samo dva nastupa u najjačoj organizaciji svijeta.
