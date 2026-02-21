Erslan o meču Delije: Očekujem da će proći kroz Spivaca, gladan je uspjeha i trenira kao manijak

Hrvatski borac Ante Delija (35 godina, 26-7) ovog se vikenda vraća u UFC-ov kavez, a protivnik u Teksasu bit će mu opasni Moldavac Serghei Spivac (31, 17-6). Borba bi Dubrovčanina mogla gurnuti na rub top 5 teške kategorije i time mu otvoriti vrlo skoru priliku za napad na pojas. Moldavac drži sedmo mjesto, dok je Delija deveti sa samo dva nastupa u najjačoj organizaciji svijeta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+