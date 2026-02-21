Obavijesti

Erslan o meču Delije: Očekujem da će proći kroz Spivaca, gladan je uspjeha i trenira kao manijak

Erslan o meču Delije: Očekujem da će proći kroz Spivaca, gladan je uspjeha i trenira kao manijak
Ante je u vrhuncu karijere. Gladan je velikih mečeva i dokazivanja. Vjeruje da može biti prvak, radi na tome i ima velik žar zbog poraza od Waldo Cortes-Acosta, ispričao nam je UFC-ov poluteškaš Ivan Erslan

Hrvatski borac Ante Delija (35 godina, 26-7) ovog se vikenda vraća u UFC-ov kavez, a protivnik u Teksasu bit će mu opasni Moldavac Serghei Spivac (31, 17-6). Borba bi Dubrovčanina mogla gurnuti na rub top 5 teške kategorije i time mu otvoriti vrlo skoru priliku za napad na pojas. Moldavac drži sedmo mjesto, dok je Delija deveti sa samo dva nastupa u najjačoj organizaciji svijeta.

Zastrašujuća scena dogodila se na Olimpijskim igrama u Milanu i Cortini. Poljska brza klizačica Kamila Sellier doživjela je tešku nesreću u četvrtfinalu utrke na 1500 metara kad joj je suparnica prešla klizaljkom preko lica nakon sudara. Fotografije nesreće mogu biti uznemirujuće
