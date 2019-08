Eto dokaza da je Hajduku Liga prvaka posve dostižna i realna

Kakva večer na Poljudu, kakav spektakl na tribinama i na terenu i zaslužena pobjeda Hajduka, koji je u drugom poluvremenu, jednom od boljih u uvijek vatreninm derbijima, pokazao da se može nositi s Dinamom. I zasjeo na prvo mjesto nakon tri i pol godine, i to opet pod vodstvom Damira Burića!

U najavi derbija trener Hajduka Damir Burić kazao je kako im u goste dolazi momčad koja će za razliku od njih igrati Ligu prvaka te da je to prava prilika da u međusobnom odmjeravanju snaga provjere svoju kvalitetu. I priuštio mu je kolega Bjelica tu mogućnost, izveo je večeras na Poljud 'europsku', a ne 'domaću' postavu. Jedna od rijetkih zamjena bila je to što je umjesto Danija Olma, koji je dobio poštedu i nije ni doputovao u Split, priliku od prve minute dobio najnoviji plod suradnje Dinama i Lokomotive Luka Ivanušec, koji je dobio prednost pred Lovrom Majerom.

Burić je izveo manje-više očekivani sastav, odnosno probrao je među preostalim igračima najiskusnije. I pogodio. Nakon odmjeravanja snaga može se konstatirati kako ovaj Hajduk može odigrati i pobijediti Dinamo, ali tek nakon što su im modri prepustili inicijativu, jer, u početnih 30-ak minuta Dinamo se nametnuo u sredini terena, pa je Hajduk je tek u rijetkim prilikama uspijevao doći do daha. Prebrzo su gubili lopte, a jedine prijetnje stizale su iz rijetkih prekida.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Nakon tridesetak minuta Dinamo je ostao bez snage ili su se svjesno povukli na svoju polovinu terena i tu vrebnali prilike iz kontranapada. No to im se povlačenje na svoju polovinu osvetilo, omogućili su Hajduku da dođe do daha, pogotovo nakon što je Ademi morao iz igre zbog ozljede, pa je Hajduk poveo. Nakon ubačaja Juranovića Nejašmić je tukao glavom, loptu je odbio Livaković, ali samo do Jradija koji je zabio.

Od tog se trenutka utakmica otvorila, spuštenog garda Dinamo je krenuo po izjendačenje, a Hajduk po još jedna gol. Vrlo brzo vidjeli smo prvi i jedini ozbiljan sporni detalj večeras, dojam s tribina je da je Batinić propustio kazniti start Stojanovića na Jradiju u kazneniom prostoru Dinama, a kako bi pojačao dojam krilu Hajduka dao je još i žuti karton. Kao posljedicu toga Jradi je morao iz igre nakon što je desetak minuta prije kraja dobio i drugi žuti karton.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Hajduk je u ovoj sezoni pokazivao dva lica, prvo plašljivo u gostima i ovo goropadno, kakvo je pokazao večeras, na Poljudu. Na početku sezone najavili su kandidaturu za mjesto koje vodi u Ligu prvaka, ako ovako nastave do kraja sezone, to je posve realan i dostižan cilj.