Euro idućeg ljeta, OI na jesen, u Ligi prvaka završni turnir?

Tko je kupio ulaznice, one mu vrijede, a tko ne može ići, dobit će novac natrag. Kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo koje se trebaju igrati u lipnju odgodit će se i eto nam Eura baš kako je i bilo zamišljeno, od 12. lipnja do 12. srpnja, u 12 gradova diljem kontinenta. Samo - 2021. godine.

Je li to najbezbolniji scenarij za Europsko nogometno prvenstvo? Koje se, sve je izvjesnije iz dana u dan, neće moći održati ovoga ljeta. Točno tri mjeseca prije nego što bi Italija i Turska u Rimu trebali otvoriti Euro, korona virus paralizirao je svijet sporta kao ništa drugo u povijesti osim ratova.

Natjecanje za natjecanjem se otkazuju, Talijani su obustavili sve, kao i prije njih Azijci, sve je više država u kojima se igra bez publike, sada je među njima i Hrvatska, a međunarodna natjecanja sputana su neizbježnim križanjima i putovanjima iz ili u ugrožena područja. I što sad?

Ključno je pitanje do kad će Uefa čekati, koji je rok koji je dala korona virusu da se pritaji ili čovječanstvu da ga savlada, do kad će čekati da se situacija normalizira. Odnosno, u kojem će trenutku reći "OK, idemo na plan B!"

Europsko prvenstvo ugrožava i Liga nacija, odnosno njezin playoff, koji bi trebao dati posljednja četiri sudionika Eura. I u ovom trenutku doista je vrlo izgledno da se Euro neće igrati kako je bilo zamišljeno. Osim playoffa, ugrožene su i pripreme i pripremne utakmice, kad, recimo, igrači iz Italije ne smiju napuštati državu. Oglasio se i Wolfsburg da ne pušta igrače u reprezentacije, a takvih će primjera zatvaranja granica biti još...

Otkazivanje, ali ni igranje bez publike sigurno nisu opcija, jer nogometni EP je festival zabave i tvornica novca. Ovako bi se pretvorio samo u odrađivanje nužnoga. A iduće je ljeto bez velikih natjecanja, jest usred kvalifikacija za SP, ali to ne smeta.

Već je pogođena i Liga prvaka, a to Uefu sigurno boli jer to joj je najveća "zlatna koka". Atalanta i Mario Pašalić nisu mogli pošteno ni proslaviti ulazak u četvrtfinale i najveći uspjeh u povijesti kluba nego je klub morao zamiliti navijače da ne slave pobjedu u Valenciji ni na trgovima Bergama, niti u zračnoj luci na povratku momčadi, nego da se suzdrže do obećanog velikog slavlja kad prođe strah od zaraze.

Pitanje je i kako će Uefa tretirati neodigrane utakmice. Jer Getafe je odbio putovali u Milano, a španjolske vlasti ne dopuštaju nogometašima Rome da slete u Sevillu na zakazanu utakmicu Europske lige. Obje su odgođene, a otkažu li se, znači li to 0-3 bez borbe? Baš kao što znači Interu koji je rekao da neće igrati utakmicu osmine finala Lige prvaka mladih protiv Rennesa.

Nadalje: Kako će se tretirati nacionalne lige dođe li do prekida prvenstava? U Engleskoj su se već pojavila naklapanja kako bi se sve poništilo i Liverpool bi ostao bez titule koju čeka od 1990. godine, a samo ga još dvije pobjede dijele od matematičkog osiguravanja. No, kako bi se u tom slučaju popunjavala mjesta za eurokupove iduće sezone?

Zato je izglednije da bi se u tom slučaju uzeo poredak kakav jest u trenutku prekida. Iako ni to nije do kraja pošteno jer nekome će ostati neodigrane lakše, nekome teže utakmice.

Lagana panika hvata i Međunarodni olimpijski odbor. I dok neki članovi navodno već sad zazivaju da se Igre odgode za 2022. godinu, izglednije je pomicanje termina u jesen. Odnosno, da se ne održe od 24. srpnja do 9. kolovoza kao što je planirano, nego u rujnu i(li) listopadu. I ne, ne bi to bilo ništa nepoznato u olimpijskom svijetu jer od zadnjh osam Igara, dvoje su održane u tim terminima: Sydney je 2000. ugostio OI od 15. rujna do 1. listopada, a Seul 1988. od 17. rujna do 2. listopada. MOO je navodno odlučio čekati do početka svibnja pa, ako se korona virus ne smiri, predložiti pomicanje OI.

Jer velik je problem i što se u mnogim sportovima još ne zna konačna lista sudionika, a kvalifikacijska su natjecanja ugrožena. Kako u ekipnim, tako i u pojedinačnim sportovima.

I dok našim vaterpolistima i rukometašima čak odgovara otkazivanje kvalifikacija ako kriterij za popunjavanje mjesta budu zadnji rezultati na velikim natjecanjima, to ne vrijedi za košarkaše.

U svakom slučaju, svjetskom sportu zbog korona virusa prijeti "karantena". Kakvu je u povijesti doživljavao samo u vrijeme globalnih ratova.